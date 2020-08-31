В Беларуси возле посольства Литвы прошел пикет против вмешательства в дела страны извне

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сторонники действующей власти собрались у посольства Литвы в белорусской столице. На пикет против вмешательства из-за рубежа пришли с национальными флагами и плакатами. Официальный Минск не раз заявлял, что после выборов в ситуацию в стране вмешиваются третьи государства.

«Вообще никаких вмешательств во внутренние дела нашей республики не должно быть. Но поскольку Прибалтика уже высказывается против, мы решили высказать свое мнение здесь», – сказал активист.

«Мы мирная страна, мы мирные граждане. Мы не допустим, чтобы у нас на улицах был беспредел. Я сегодня пришла, чтобы поддержать нашего действующего президента», – отметила участница пикета.

«Нас много, мы за Беларусь – чистую, светлую и красивую», – подчеркнула активистка.

В поддержку президента во многих городах страны прошли митинги, авто- и велопробеги. Эти акции собрали более трех миллионов человек.