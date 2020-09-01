﻿ Девальвация остановлена? Эта ситуация продлится недолго эксперт. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Девальвация остановлена? Эта ситуация продлится недолго эксперт

01.09.2020 07:49 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Myfin

Фото: TUT.by

На протяжении 6 недель белорусская валюта дешевела. Причины падения белорусского рубля – рост девальвационных ожиданий и покупка валюты всеми участниками рынка, включая и население, и предприятия, и банки.

Ударной стала последняя неделя, когда падение белорусского рубля ко всем трем валютам ускорилось: доллар подорожал на 5,61%, евро – на 6,2%, российский рубль – на 4,99%. Валютная корзина в итоге потяжелела на 5,42%.

К пятнице все три иностранные валюты и сама корзина обновили исторические максимумы. Но в понедельник, на последних летних торгах БВФБ, доллар и евро подешевели.

 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После многодневного падения белорусский рубль укрепился к доллару и евро. Долгим ли будет его укрепление? Сколько продлится отскок ? Почему он случился? С этими и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Вот как за 10 лет изменились актеры скандального сериала «Школа» (и да, с 1 сентября)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика