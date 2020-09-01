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Девальвация остановлена? Эта ситуация продлится недолго эксперт
Источник материала: Myfin
На протяжении 6 недель белорусская валюта дешевела. Причины падения белорусского рубля – рост девальвационных ожиданий и покупка валюты всеми участниками рынка, включая и население, и предприятия, и банки.
Ударной стала последняя неделя, когда падение белорусского рубля ко всем трем валютам ускорилось: доллар подорожал на 5,61%, евро – на 6,2%, российский рубль – на 4,99%. Валютная корзина в итоге потяжелела на 5,42%.
К пятнице все три иностранные валюты и сама корзина обновили исторические максимумы. Но в понедельник, на последних летних торгах БВФБ,
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