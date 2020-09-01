В помощь бизнесу. Что меняется в Беларуси в сентябре: три важных документа

Финансистам придется привыкать к новым названиям валют, застройщиков отучат от «долгостроев», еще больше организаций и ипэшников станут работать через товарную биржу. Кроме того, 1 сентября чиновники зовут бизнесменов обсудить четыре важных «земельных» документа.



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О самых важных для белорусских предпринимателей изменениях законодательства в сентябре — в обзоре Naviny.by.

Финансистам придется привыкать к новым названиям валют

Основание: постановление Госстандарта № 33 от 30 июня 2020 года и постановление правления Нацбанка № 264 от 17 августа 2020 года.

Дата начала действия: 1 сентября 2020 года.

Детали. Госстандарт внес изменение № 18 в ОКРБ 016-99 «Валюты».

Справка. Общегосударственный классификатор ОКРБ 016-99 «Валюты» предназначен для кодирования валют при прогнозировании внешних экономических связей, учете валютных поступлений и платежей, бухгалтерском и статистическом учете, оперативной отчетности по операциям, связанным с международными расчетами, контроле за соблюдением договорной и платежной дисциплины.

В этом валютном классификаторе, во-первых, изменены наименования двух валют. Валюта Японии «йена» заменена на «иена», а валюта Малави «малайзийская квача» заменена на «малавийская квача».

Во-вторых, изменены краткие наименования двух стран. Так, вместо «Свазиленд» — «Эсватини», вместо «Македония, Бывшая Югославская Республика» — «Северная Македония».

В-третьих, в таблицу 1 «Коды и наименования валют в порядке возрастания цифровых кодов» ОКРБ 016-99 «Валюты» включена новая валюта Уругвая —«Единица социального обеспечения».

Кроме того, изменить наименование денежной валюты Японии решил и Нацбанк.

Согласно постановлению № 264 с 1 сентября вместо «йены» во всех документах главного банка страны будет использоваться слово «иена».

За сто иен (JPY) по официальному курсу на 27 августа дают 2,4922 рубля.

Застройщиков хотят отучить от «долгостроев»

Основание: указ № 235 от 23 июня 2020 года.

Дата начала действия: 26 сентября 2020 года.

Детали. Государство решило избавиться от практики «долгостроев». С этой целью вводятся дополнительные условия возведения многоквартирных жилых домов.

Строить такое жилье теперь можно при условии, что местный исполком и застройщик (заказчик) заключили договор на реализацию права проектирования и строительства многоквартирного жилого дома. Таким образом, на застройщика возлагается новая обязанность.

При этом договор должен быть подписан до того момента, как исполком решит изъять и предоставить земельный участок и (или) разрешит застройщику проводить проектные и изыскательские работы, строить сам объект.

До 26 сентября Совмин должен утвердить типовую форму договора.

Помимо прочего, в этом договоре будут определены меры ответственности застройщиков (заказчиков) за невыполнение обязательств, которые они принимают на себя.

Важно. Если разрешительную документацию на строительство многоквартирных жилых домов застройщик получил до этой даты, то выполнять указ № 235 ему не нужно.

Еще больше бизнесменов станет работать через биржу

Основание: постановление Совмина № 362 от 24 июня 2020 года.

Дата начала действия: 26 сентября 2020 года.

Детали. Некоторые виды экспортируемой лесопродукции внесены в перечень товаров, сделки с которыми подлежат совершению на биржевых торгах в ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа».

В этот перечень включены:

– древесина бондарная;

– бревна расколотые;

– сваи, колья и столбы из дерева, заостренные, но не распиленные вдоль;

– лесоматериалы, грубо обтесанные, но не обточенные, не изогнутые или не обработанные другим способом, используемые для производства тростей, зонтов, ручек для инструментов или аналогичных изделий;

– щепа и аналогичная древесина.

С 26 сентября сделки с этой лесопродукцией юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны заключать на биржевых торгах БУТБ.

Кроме того, бизнесмены должны регистрировать экспортные внебиржевые сделки с такой продукцией в соответствии с положением о порядке регистрации товарной биржей внебиржевых сделок.

Государство в лице МАРТ выражает уверенность, что новые меры будут способствовать «повышению эффективности экспортной реализации, формированию единой прозрачной системы ценообразования и заключения сделок».

Помимо прочего, с вступлением в силу постановления № 362 компаниям и ИП, которые торгуют такой лесопродукцией, расширят зоны ответственности. Бизнесменам придется внимательно изучать законы, чтобы не попасть на штрафы.

Так, за нарушение требования заключить сделку на биржевых торгах БУТБ в случае, когда это обязательно, предусмотрена административная ответственность.

В первый раз в отношении должностного лица юридического лица или ИП выносится предупреждение.

А за совершенное повторно в течение года аналогичное деяние налагается штраф в размере до 50 базовых величин (до 1350 рублей).

Кроме трех важных документов, которые вступают в силу в сентябре, есть еще одна важная новость.

Этой осенью Госкомимущество решило провести правовой мониторинг четырех документов:

– постановления Комитета по земельным ресурсам, геодезии и картографии при Совмине № 17 от 23 апреля 2004 года «Об утверждении Инструкции о порядке заполнения и подписания заявления о государственной регистрации»;

– приказа Государственного комитета по земельным ресурсам, геодезии и картографии № 22 от 25 апреля 1997 года «О передаче субъектами хозяйствования рекультивированных земель землевладельцам и землепользователям»;

– постановления Совмина № 683 от 22 мая 2003 года «О порядке консервации основных средств»;

– указа № 357 от 4 сентября 2018 года «О пустующих и ветхих домах».

О том, с какой целью проводится мониторинг, Госкомимущество подробно рассказывает в специальном разделе на своем сайте.

Прежде всего, поставлена задача оценить эффективность этих документов и выработать предложения, чтобы их улучшить.

Но самое главное, Госкомимущество приглашает всех юридических лиц и ИП принять участие в обсуждении этих документов.

Свои предложения бизнесмены могут направлять на электронную почту Госкомимущества ( [email protected] ) с обязательной пометкой — «Правовой мониторинг».

Мониторинг пройдет с 1 сентября по 30 октября 2020 года.