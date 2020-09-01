|
В помощь бизнесу. Что меняется в Беларуси в сентябре: три важных документа
Источник материала: Навiны
Финансистам придется привыкать к новым названиям валют, застройщиков отучат от «долгостроев», еще больше организаций и ипэшников станут работать через товарную биржу. Кроме того, 1 сентября чиновники зовут бизнесменов обсудить четыре важных «земельных» документа.
О самых важных для белорусских предпринимателей изменениях законодательства в сентябре — в обзоре Naviny.by.
Финансистам придется привыкать к новым названиям валют
Основание:
Дата начала действия: 1 сентября 2020 года.
Детали. Госстандарт внес изменение № 18 в ОКРБ 016-99 «Валюты».
Справка. Общегосударственный классификатор ОКРБ 016-99 «Валюты» предназначен для кодирования валют при прогнозировании внешних экономических связей, учете валютных поступлений и платежей, бухгалтерском и статистическом учете, оперативной отчетности по операциям, связанным с международными расчетами, контроле за соблюдением договорной и платежной дисциплины.
В этом валютном классификаторе, во-первых, изменены наименования двух валют. Валюта Японии «йена» заменена на «иена», а валюта Малави «малайзийская квача» заменена на «малавийская квача».
Во-вторых, изменены краткие наименования двух стран. Так, вместо «Свазиленд» — «Эсватини», вместо «Македония, Бывшая Югославская Республика» — «Северная Македония».
В-третьих, в таблицу 1 «Коды и наименования валют в порядке возрастания цифровых кодов» ОКРБ 016-99 «Валюты» включена новая валюта Уругвая —«Единица социального обеспечения».
Кроме того, изменить наименование денежной валюты Японии решил и Нацбанк.
Согласно постановлению № 264 с 1 сентября вместо «йены» во всех документах главного банка страны будет использоваться слово «иена».
За сто иен (JPY) по официальному курсу на 27 августа дают 2,4922 рубля.
Застройщиков хотят отучить от «долгостроев»
Основание:
Дата начала действия: 26 сентября 2020 года.
Детали. Государство решило избавиться от практики «долгостроев». С этой целью вводятся дополнительные условия возведения многоквартирных жилых домов.
Строить такое жилье теперь можно при условии, что местный исполком и застройщик (заказчик) заключили договор на реализацию права проектирования и строительства многоквартирного жилого дома. Таким образом, на застройщика возлагается новая обязанность.
При этом договор должен быть подписан до того момента, как исполком решит изъять и предоставить земельный участок и (или) разрешит застройщику проводить проектные и изыскательские работы, строить сам объект.
До 26 сентября Совмин должен утвердить типовую форму договора.
Помимо прочего, в этом договоре будут определены меры ответственности застройщиков (заказчиков) за невыполнение обязательств, которые они принимают на себя.
Важно. Если разрешительную документацию на строительство многоквартирных жилых домов застройщик получил до этой даты, то выполнять указ № 235 ему не нужно.
Еще больше бизнесменов станет работать через биржу
Основание:
Дата начала действия: 26 сентября 2020 года.
Детали. Некоторые виды экспортируемой лесопродукции внесены в
В этот перечень включены:
– древесина бондарная;
– бревна расколотые;
– сваи, колья и столбы из дерева, заостренные, но не распиленные вдоль;
– лесоматериалы, грубо обтесанные, но не обточенные, не изогнутые или не обработанные другим способом, используемые для производства тростей, зонтов, ручек для инструментов или аналогичных изделий;
– щепа и аналогичная древесина.
С 26 сентября сделки с этой лесопродукцией юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны заключать на биржевых торгах БУТБ.
Кроме того, бизнесмены должны регистрировать экспортные внебиржевые сделки с такой продукцией в соответствии с
Государство в лице МАРТ
Помимо прочего, с вступлением в силу постановления № 362 компаниям и ИП, которые торгуют такой лесопродукцией, расширят зоны ответственности. Бизнесменам придется внимательно изучать законы, чтобы не попасть на штрафы.
Так, за нарушение требования заключить сделку на биржевых торгах БУТБ в случае, когда это обязательно, предусмотрена административная ответственность.
В первый раз в отношении должностного лица юридического лица или ИП выносится предупреждение.
А за совершенное повторно в течение года аналогичное деяние налагается штраф в размере до 50 базовых величин (до 1350 рублей).
Кроме трех важных документов, которые вступают в силу в сентябре, есть еще одна важная новость.
Этой осенью Госкомимущество решило провести правовой мониторинг четырех документов:
–
–
–
–
О том, с какой целью проводится мониторинг, Госкомимущество подробно
Прежде всего, поставлена задача оценить эффективность этих документов и выработать предложения, чтобы их улучшить.
Но самое главное, Госкомимущество приглашает всех юридических лиц и ИП принять участие в обсуждении этих документов.
Свои предложения бизнесмены могут направлять на электронную почту Госкомимущества (
Мониторинг пройдет с 1 сентября по 30 октября 2020 года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Финансистам придется привыкать к новым названиям валют, застройщиков отучат от «долгостроев», еще больше организаций и ипэшников станут работать через товарную...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)