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Вот как за 10 лет изменились актеры скандального сериала «Школа» (и да, с 1 сентября)
Источник материала: Tut.by
Российский сериал «Школа» Валерии Гай Германики вышел 10 лет назад. Сегодня, 1 сентября, предлагаем посмотреть, как за это время изменились главные актеры жестокого и бескомпромиссного проекта о подростках. А может, и пересмотреть сам сериал.
О чем сериал «Школа» и почему он стал скандальным?
В центре сюжета — 9 «А» класс обычной московской школы, их взаимоотношения друг с другом, родителями и учителями. Действие начинается в первый день после окончания зимних каникул, когда в класс приходит новый ученик Илья Епифанов. Его появление становится началом целой череды событий.
Создателей сериала обвиняли в излишней «чернухе»: на экране поднимались темы буллинга, наркомании, подросткового секса, самоубийства и другие неудобные для российского государственного телевидения проблемы. К тому же сериал снят в документальной манере.
Как за 10 лет изменились актеры?
Ловеласа и правдоруба Илью Епифанова сыграл Алексей Литвиненко. После съемок «Школы» парень стал актером нарасхват: он успел сняться в сериалах «Степные дети», «Филфак», а еще появился в фильме Василия Сигарева «Жить». Вот как Алексей выглядит сейчас.
Вот так за 10 лет изменилась главная красавица школы Оля Будилова (ее сыграла Анна Шепелева). Увидеть актрису можно в недавнем сериальном хите «Последний министр» и в другом сериале Германики «Краткий курс счастливой жизни».
Эмо Аня Носова (Валентина Лукащук), которой хорошенько доставалось от одноклассников, сейчас совершенно не похожа на сериальную себя. Вот в таком женственном образе ее застал фотограф. Кстати, Валентина снялась еще в нескольких сериалах, которые наделали шума. Если интересно, записывайте: «Детка», «Дом с лилиями» и «Личные обстоятельства». К картине «Коллектор» с Хабенским она тоже приложила руку, правда ее там можно только услышать.
Леху Шутова, вобравшего в себя худшие черты школьников 2010-х, сыграл Игорь Огурцов. Кстати, его же можно увидеть в хитах Звягинцева «Елена» и «Изгнание». А вот как актер выглядит прямо сейчас.
Зануду-мечтательницу Соню Каштанскую, которую по сюжету «Школы» буллили одноклассники, сыграла Надежда Иванова. Сейчас Instagram актрисы напоминает глянцевый журнал — так много там эффектных фотосессий. После съемок у Германики Надя снималась в кино разных жанрах: от комичного сериала «Зайцев +1» до российской драмы «Близкие».
От сериального образа эмо отошла и Колючка (Юлия Александрова). Сейчас актриса активно снимается в российских комедиях («Елки», «Неидеальный мужчина» с Егором Кридом), в том числе у своего мужа Жоры Крыжовникова — одного из главных комедийных режиссеров России. Также девушка поучаствовала в съемках самоизоляционного эксперимента — веб-сериала
Татьяна Шевченко, которую мы знаем как эмо-подругу Ани Носовой Меланью, после съемок «Школы» актерскую карьеру завершила. Тем не менее новостями из своей личной жизни девушка делится в Instagram.
В материале мы использовали кадры из сериала «Школа», а также фотографии из официальных аккаунтов актеров в Instragram.
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Сериал «Школа» российского режиссера Валерии Гай Германики вышел 10 лет назад. Сегодня, 1 сентября, было бы символично посмотреть, как за это время изменились...
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