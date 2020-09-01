Вот как за 10 лет изменились актеры скандального сериала «Школа» (и да, с 1 сентября)

Источник материала: Tut.by

Российский сериал «Школа» Валерии Гай Германики вышел 10 лет назад. Сегодня, 1 сентября, предлагаем посмотреть, как за это время изменились главные актеры жестокого и бескомпромиссного проекта о подростках. А может, и пересмотреть сам сериал.



Фото со съемок сериала «Школа». В центре — Валерия Гай Германика

О чем сериал «Школа» и почему он стал скандальным?

В центре сюжета — 9 «А» класс обычной московской школы, их взаимоотношения друг с другом, родителями и учителями. Действие начинается в первый день после окончания зимних каникул, когда в класс приходит новый ученик Илья Епифанов. Его появление становится началом целой череды событий.

Создателей сериала обвиняли в излишней «чернухе»: на экране поднимались темы буллинга, наркомании, подросткового секса, самоубийства и другие неудобные для российского государственного телевидения проблемы. К тому же сериал снят в документальной манере.

Как за 10 лет изменились актеры?

Ловеласа и правдоруба Илью Епифанова сыграл Алексей Литвиненко. После съемок «Школы» парень стал актером нарасхват: он успел сняться в сериалах «Степные дети», «Филфак», а еще появился в фильме Василия Сигарева «Жить». Вот как Алексей выглядит сейчас.





Вот так за 10 лет изменилась главная красавица школы Оля Будилова (ее сыграла Анна Шепелева). Увидеть актрису можно в недавнем сериальном хите «Последний министр» и в другом сериале Германики «Краткий курс счастливой жизни».





Эмо Аня Носова (Валентина Лукащук), которой хорошенько доставалось от одноклассников, сейчас совершенно не похожа на сериальную себя. Вот в таком женственном образе ее застал фотограф. Кстати, Валентина снялась еще в нескольких сериалах, которые наделали шума. Если интересно, записывайте: «Детка», «Дом с лилиями» и «Личные обстоятельства». К картине «Коллектор» с Хабенским она тоже приложила руку, правда ее там можно только услышать.



Александра Ребенок, сыгравшая в «Школе» сексапильную физичку, сегодня одна из самых видных актрис российского кино. Она появляется в эротическом сериале «Содержанки» и российском ответе американскому «Твин Пиксу» — «Мертвом озере». Работ в полнометражном кино у нее тоже хватает: советуем хоррор «Невеста» и фестивальный хит «Кислота».





Леху Шутова, вобравшего в себя худшие черты школьников 2010-х, сыграл Игорь Огурцов. Кстати, его же можно увидеть в хитах Звягинцева «Елена» и «Изгнание». А вот как актер выглядит прямо сейчас.





Зануду-мечтательницу Соню Каштанскую, которую по сюжету «Школы» буллили одноклассники, сыграла Надежда Иванова. Сейчас Instagram актрисы напоминает глянцевый журнал — так много там эффектных фотосессий. После съемок у Германики Надя снималась в кино разных жанрах: от комичного сериала «Зайцев +1» до российской драмы «Близкие».





От сериального образа эмо отошла и Колючка (Юлия Александрова). Сейчас актриса активно снимается в российских комедиях («Елки», «Неидеальный мужчина» с Егором Кридом), в том числе у своего мужа Жоры Крыжовникова — одного из главных комедийных режиссеров России. Также девушка поучаствовала в съемках самоизоляционного эксперимента — веб-сериала «СидЯдома» .





Татьяна Шевченко, которую мы знаем как эмо-подругу Ани Носовой Меланью, после съемок «Школы» актерскую карьеру завершила. Тем не менее новостями из своей личной жизни девушка делится в Instagram.





В материале мы использовали кадры из сериала «Школа», а также фотографии из официальных аккаунтов актеров в Instragram.

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