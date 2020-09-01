Новый тренд в дизайне интерьера - темное дерево на полу, в мебели и даже на потолке

Источник материала: Tut.by

Белая мебель и светлые отделочные материалы в последние годы были неизменными фаворитами в наших интерьерах. Но совсем недавно появился новый тренд — и это темное дерево. Где и как его лучше использовать, рассказала дизайнер интерьеров Катерина Смольская.



Фото: vwartclub.com

Катерина Смольская

Один из основных трендов 2020 года в интерьере — это натуральность, экологичность и активное внедрение природных мотивов в интерьер. И наличие дерева здесь является одним из основополагающих моментов.

— Деревянные поверхности и ранее повсеместно использовались в современных интерьерах, но они были в основном светлых тонов. Сейчас же все громче заявляют о себе глубокие оттенки кофе, шоколада, каштановые, ноты темной бронзы, терракоты и так далее.



Фото: behance.net

Темное дерево, как и любой общемировой современный тренд, актуален сейчас практически во всех стилях интерьера. Это и сдержанные минималистичные пространства, когда дизайн строится в первую очередь на сочетании цельных лаконичных объемов и четких графичных линий. Это и роскошные интерьеры арт-деко с большим количеством изысканного декора, зеркал, хрусталя, меха в сочетании с разными сложными сценариями теплого и холодного освещения.

— Кстати, тренд используется и в до сих пор актуальном скандинавском стиле с контрастом белых стен и темного пола, оттенок которого можно поддержать в фасадах мебели из массива и, например, черных кованых аксессуарах.

Катерина рассказывает, что даже зеленые тона листвы живых комнатных растений в интерьерах с темных деревом будут смотреться по-особенному свежо и бодро.



Фото: prosvirinruslan.com

Также одна из основных деталей этого тренда — использование дерева не только в фасадах предметов мебели и напольных покрытиях, но еще и в отделке стен и потолков. Например, шпонированные панели в спальне, которые поднимаются по стене за изголовьем кровати от пола вверх и цельным полотном переходят в потолок.

— Как вариант они еще могут быть декорированы узким металлическим молдингом — в сочетании с темным деревом хорошо работают светоотражающие поверхности — зеркала, стекло, металл.



Фото: studia-54.ru

Почему этот тренд возник именно сейчас? Дизайнер считает, что все устали от «простоты» светлых интерьеров, захотелось уюта, полумрака и камерности, которую дает интерьер темный. Ну и немаловажен тот факт, что с элементами темного дерева интерьер всегда будет смотреться более изысканно и визуально дороже, это аксиома.

— Но есть нюанс, который не всем придется по вкусу: темные деревянные поверхности в интерьере всегда требуют дополнительного, более тщательного ухода, потому что на них видны даже мельчайшие пылинки. Однако эффектный внешний вид этот недостаток, безусловно, перекрывает.



Фото: contemporist.com

Но все-таки Катерина полагает, что этот тренд — временный. При всех достоинствах обилия темного дерева в интерьере эта тенденция в нашей стране долго не задержится по одной простой причине.

— При достаточно небольшом количестве солнечных дней в году обычные люди, живущие в скромного размера квартирах, все-таки будут тяготеть к более воздушным, лаконичным и простым в реализации пространствам.

Ну, а в статусных и коммерческих интерьерах, особенно когда к созданию и воплощению проекта привлекаются специалисты, этот тренд, бесспорно, останется, и там его ждет долгая и интересная жизнь, считает Катерина.