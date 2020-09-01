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Около 800 грузовиков все еще стоят в очередях на границе со странами ЕС

01.09.2020 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 сен – Sputnik. Около 800 грузовых автомобилей продолжают стоять в очередях на границе Беларуси со странами Евросоюза, такие данные размещены на сайте Государственного пограничного комитета (ГПК).

Очереди большегрузов в пунктах пропуска на границе с Литвой, Латвией и Польшей начали появляться утром в минувшую субботу. К началу недели ситуация только ухудшилась: в понедельник въезда в страны ЕС ждали уже около 900 авто. По данным на утро вторника, очереди уменьшились, что не существенно. В данный момент в них стоят более 780 фур.

© Photo : ГПК Беларуси
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Самые большие очереди по-прежнему сохраняются на белорусско-литовской границе. В пункте пропуска "Каменный Лог" находятся более 210 грузовиков, в пункте пропуска "Бенякони", - более 150, в "Привалке" - более 120. В пункте пропуска "Котловка", где действует электронная очередь, скопилось более 40 фур.

На границе с Латвией в пункте пропуска "Григоровщина" в очереди стоят более 100 грузовых автомобилей, в пункте пропуска "Урбаны" - более 40.

На белорусско-польской границе есть затруднения в двух пунктах пропуска. Так, в "Брузгах" въезда в Польшу ожидают более 100 большегрузов, в "Берестовице" - более 20.

Чем вызвано образование очередей грузовиков на границе с Евросоюзом, не известно. По другим направлениям проблем с пересечением границы нет наблюдается.

Следить за ситуацией на границе Беларуси можно на официальном сайте ГПК. При этом стоит учитывать, что данные по обстановке в пунктах пропуска, где действует электронная очередь, предоставляют ведомству операторы зон ожидания.

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Теги: Минск
 
 
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Очереди в пунктах пропуска на границе с Литвой, Латвией и Польшей начали появляться в выходные, серьезные заторы сохраняются до сих пор.
 
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