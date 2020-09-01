Что произошло с долларом

На 26,60% (с 2,1036 до 2,6631) увеличился официальный курс доллара к белорусскому рублю в январе-августе 2020 года.





Как свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ котировок центробанков на 31 декабря 2019 года и 31 августа 2020 года, это первый показатель на территории бывшего СССР.

По итогам января курс американской валюты увеличился на 1,62% (седьмое место), января-февраля — на 6,44% (второе), первого квартала — на 23,71% (второе), января-апреля — на 15,81% (второе), января-мая — на 14,57% (первое), полугодия — на 14,13% (первое), января-июля — на 15,93% (третье).

В первой пятерке также Россия с ростом курса доллара за восемь месяцев на 20,57% (с 61,9057 до 74,6382 рубля), Украина — на 16,00% (с 23,6862 до 27,4759 гривны), Кыргызстан — на 12,67% (с 69,6439 до 78,4683 сома) и Казахстан — на 10,21% (с 381,18 до 420,11 тенге).

Далее следуют: Узбекистан — 7,94% (с 9.507,56 до 10.262,87 сума), Грузия — 7,04% (с 2,8677 до 3,0696 лари), Таджикистан — 6,53% (с 9,6872 до 10,3197 сомони) и Армения — 1,56% (с 479,70 до 487,20 драма). В Азербайджане и Туркменистане официальный курс доллара не изменился (1,7 и 3,5 маната соответственно). Американская валюта подешевела в Молдове — на 3,41% (с 17,2093 до 16,6223 лея), Латвии, Литве и Эстонии — на 5,92% (с 0,8902 до 0,8375 евро).

За август доллар в Беларуси подорожал на 9,21% — также первый показатель на территории бывшего СССР. Далее с большим отставанием: Кыргызстан (2,23%), Россия (1,74%), Узбекистан (0,54%), Казахстан (0,50%), Армения (0,39%) и Таджикистан (0,08%). В Азербайджане и Туркменистане курсы не изменились. Снижение официальной котировки американской валюты отмечено в Грузии (на 0,07%), Латвии, Литве, Эстонии (на 0,77%), Украине (на 0,78%) и Молдове (на 0,83%).

В самопровозглашенном Приднестровье, которое имеет собственную финансовую систему, курс в январе-августе не изменился (16,1 рубля).

За восемь месяцев 2019 года официальный курс доллара в Беларуси снизился на 2,86% (третье место на территории бывшего СССР), по итогам года — на 2,60% (также третье). В 2018 году Беларусь заняла третье место по росту официального курса доллара к национальной валюте (на 9,48%), в 2017-м — четвертое (на 0,73%), в 2016-м — шестое (на 5,47%), в 2015-м и 2014-м — третье (соответственно на 56,70 и 24,61%), в 2013-м — второе (на 10,97%), в 2012-м — четвертое (на 2,63%), в 2011-м — первое (на 178,33%), в 2010-м — седьмое (на 4,79%), в 2009-м — первое (на 30,14%), в 2008-м — девятое (на 2,33%).