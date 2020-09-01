







"Прапорщики, сержанты, солдаты, старшины – они все преданы своей Родине. Однозначно понимают стоящие перед ними задачи и готовы выполнять свои задачи по защите Беларуси. Поэтому я не рекомендовал бы кому-то шутить сегодня с белорусской армией, потому что потенциал, который она имеет, достаточно высок и никаких провокаций против нашего государства мы не допустим", – заявил он.





О силовой поддержке Беларуси 27 августа говорил президент России Владимир Путин. По его словам, в России просьбе действующего президента Беларуси Александра Лукашенко сформировали резерв из силовиков для помощи белорусским властям. 31 августа пресс-секретарь президента Владимира Путина России Дмитрий Песков подчеркнул, что в настоящее время об использовании этого резерва речь не идет.





Что же касается белорусской армии, то получается, что первую боевую операцию она провела против своего народа. Это, конечно, войдет в историю. И вряд ли светлой страницей.