Латушко: власть хочет дезорганизовать деятельность Координационного совета

Задержания членов Координационного совета по разрешению политического кризиса в стране — это давление на него, чтобы дезорганизовать работу, заявил сегодня журналистам член КС Павел Латушко.





Латушко видит определенный символизм в задержании члена президиума КС Лилии Власовой, так как это «человек, который на протяжении десятилетий занимался строительством института медиации в стране и поиском выхода из сложных ситуаций».

«Мы высказываем озабоченность в связи с задержанием очередного члена Координационного совета, члена его президиума. Данные действия правоохранительных органов мы рассматриваем как давление на весь Координационный совет», — подчеркнул Латушко.

«Но мы продолжаем свою работу, — добавил политик. — Данные действия, на наш взгляд, являются свидетельством того, что власть не заинтересована в том, чтобы поддерживать диалог и найти выход из внутриполитической ситуации. Мы требуем, чтобы давление на членов КС было остановлено. Мы готовы и дальше работать на то, чтобы решить ситуацию путем диалога».

«Единственное, что мы знаем, что у Лилии Власовой — это не дело в рамках возбужденного дела в отношении КС по ст. 361 УК, потому что нас допрашивал Следственный комитет, а здесь задержание произведено департаментом финансовых расследований [Комитета госконтроля]», — отметил член КС юрист Максим Знак.

Он обратил внимание на странную корреляцию между политической активностью граждан и появлением в отношении них дел, в том числе экономических, которые оперативно начинают расследоваться.