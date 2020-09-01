Почему Мининформ заблокировал сайт Naviny.by

Причиной блокировки сайта Naviny.by — интернет-газеты БелаПАН — стали статьи, которые, по мнению властей, «негативно характеризуют ситуацию в Беларуси после окончания электоральной кампании и дискредитируют деятельность государственных органов».

Это следует из письма за подписью министра информации Игоря Луцкого, которое получила и опубликовала редакция интернет-издания «Наша Ніва» (nn.by).

Сайты Naviny.by и nn.by были заблокирован вечером 28 августа. Редакция БелаПАН пока не получала официальных уведомлений от Министерства информации. Однако, как следует из документа, поступившего в «Нашу Ніву», недовольство властей вызвали следующие статьи, опубликованные на Naviny.by:

− «Обычный человек не может так бессмысленно и жестоко бить человека ни за что»; − «Сука, расставь ноги шире». Как на Окрестина избивали и унижали женщин»; − «У Тихановской украли голоса. Лукашенко не может считаться президентом»; − «Люди живут в страхе. Известные IT-компании закрыли офисы в Минске»; − «Михаил Пастухов: ДЕ-ЮРЕ. Парламента в Беларуси нет, как и депутатов»; − «Наказать власть рублем». К чему приведет забастовка шахтеров на «Беларуськалии»; − «Было ощущение Хатыни — каратели заперли». Как ОМОН блокировал Красный костел»; − «Линкявичюс: Напряженная ситуация в Беларуси требует безотлагательного внимания международного сообщества». Из письма Мининформа следует, что решение ограничить доступ к сайту Naviny.by принимала межведомственная комиссия по безопасности в информационной сфере при Совете безопасности. По мнению комиссии, перечисленные материалы «способствуют нанесению вреда национальным интересам Республики Беларусь». Следует отметить, что за несколько часов до блокировки сайтов Naviny.by и nn.by руководители БелаПАН, «Нашай Нівы» и еще некоторых негосударственных СМИ были приглашены на встречу с руководством Мининформа и представителем МВД. На встрече обсуждалась работа СМИ во время массовых мероприятий и проблема задержания журналистов. Никаких претензий к Naviny.by и nn.by не высказывалось, о включении в список ограниченного доступа не сообщалось.

Несмотря на блокировку, Naviny.by продолжают работу. Запущен зеркальный сайт Naviny.media . Основные новости можно также читать на платформах в соцсетях и мессенджерах:

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Ровно неделю назад в Беларуси также по решению Мининформа была заблокирована работа более 70 сайтов, в том числе «Радыё Свабода», «Белсат», «Еврорадио», правозащитного сайта sprin96.org и других ресурсов. Комментировать свои действия власти не считают нужным.