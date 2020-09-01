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"Репортеры без границ" осудили задержания журналистов в Беларуси

01.09.2020 08:49 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Международная ассоциация "Репортеры без границ" (RSF) осуждает недавнюю волну репрессий, направленных против журналистов в Беларуси.

Об этом говорится в распространённом в понедельник, 31 августа, заявлении организации.

По данным "Репортеров без границ", с 27 августа в Беларуси были задержаны более 50 сотрудников СМИ, многие иностранные журналисты высланы из страны, как минимум 19 белорусских журналистов, сотрудничающих с иностранными СМИ, лишились аккредитации и, как следствие, возможности заниматься журналистской деятельностью в Беларуси.

"Правительство Беларуси изо всех сил старается вытеснить из страны последних международных наблюдателей и лишить собственное население доступа к независимой информации о протестах", - заявил глава немецкого отделения "Репортеров без границ" Кристиан Мир.

По его мнению, правительству ФРГ следует воспользоваться своим председательством в Совете ЕС, чтобы добиться санкций в отношении лиц, несущих политическую ответственность за происходящее сейчас в Беларуси, передает DW.

Новая волна репрессий белорусских властей против сотрудников СМИ началась 27 августа, когда более 50 журналистов были задержаны во время освещения ими несанкционированных антиправительственных протестов в Минске ради проверки документов, напоминают в организации "Репортеры без границ".

"Эти мнимые проверки личных документов представляют собой надуманные попытки затруднить независимое освещение событий и лишить людей информации. Это еще одна атака на свободу печати в Беларуси", - заявила в этой связи главный редактор DW Мануэла Каспер-Клэридж.

"Корреспонденты DW, как и журналисты других СМИ, должны иметь возможность беспрепятственно продолжать свою работу без придирок со стороны властей в Беларуси", - подчеркнула она.

"Репортеры без границ" раскритиковали отключения интернета и затруднение доступа в Сеть, случающиеся в Беларуси регулярно с начала протестов. В организации считают, что "блокада и цензура интернета" обусловлена желанием властей затруднить белорусским пользователям доступ к независимым источникам информации.

В рейтинге стран по уровню свободы слова Беларусь занимает 153 место из 180, напоминают в организации "Репортеры без границ".

 
Теги: Минск
 
 
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Международная ассоциация "Репортеры без границ" (RSF) осуждает недавнюю волну репрессий, направленных против журналистов в Беларуси.
 
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