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Amazon получила в США разрешение на доставку товаров дронами

01.09.2020 08:49 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Крупнейший в мире онлайн-ритейлер Amazon, принадлежащий самому богатому человеку планеты Джеффу Безосу, получил статус авиаперевозчика в США для реализации проекта по доставке посылок с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Сертификат авиаперевозчика Part 135 компании выдало американское Федеральное управление гражданской авиации (FFA).

Он необходим для использования дронов для доставки товаров, передает РБК со ссылкой на CNN.

В Amazon сообщили, что в рамках заявки на получение сертификата провели более 500 испытаний на безопасность и эффективность использования беспилотников.

При этом в компании заявили, что начнут использовать свой статус авиаперевозчика в самое ближайшее время при тестирования нового способа доставки. Точное время и место испытаний не называлось. Amazon утверждает, что у нее есть испытательные центры для дронов по всему миру, а беспилотники уже налетали несколько тысяч часов в рамках тестов.

О проекте Amazon Prime Air, который предусматривает доставку товаров с помощью беспилотников, компания заявила в 2013 году. Amazon предложила выделить для дронов отдельные воздушные коридоры на высоте 60-122 метра. Управление системой доставки будет осуществляться с помощью компьютерных систем.

В 2017 году компания запатентовала специальную башню для своих беспилотников. В компании отметили, что башни-ульи будут использоваться не только для взлетов и посадок дронов, но также для обслуживания автодоставки и клиентов.

 
 
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Крупнейший в мире онлайн-ритейлер Amazon, принадлежащий самому богатому человеку планеты Джеффу Безосу, получил статус авиаперевозчика в США для реализации проекта...
 
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