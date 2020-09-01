Класковский: Задумано что-то непопулярное типа введения поста вице-президента для возможности комфортно передать власть своему человеку









пишет политический анадитик Александр Класковский. Александр Лукашенко продолжает раскручивать тему новой конституции. Явно решено увести политическое бурление в тягомотное русло обсуждения даже еще не проекта, а благих пожеланий,политический анадитик Александр Класковский.





В понедельник Лукашенко предложил председателю Верховного суда Валентину Сукало подключиться к работе уже над третьим вариантом Конституции Беларуси. Что имеется в виду под двумя предыдущими вариантами, не очень понятно.





При этом, судя по тону, никакого желания ломать выстроенную авторитарную систему у Лукашенко нет, да вот обстоятельства прижимают, какое-то новаторство надо имитировать: «Перемены, перемены… Правда, никто не говорит о том, какие кто хочет перемены. Но я хорошо знаю, кто этого хочет и какие они хотят перемены».





Вы будете долго смеяться, но было заявлено, совсем в духе старой кинокомедии, что самый независимый суд — в Беларуси. И тут же прозвучало, что ряд уголовных дел находятся на контроле у президента. Хотя при чем тут президент, по какому праву у него контролирующие функции, если суд, по идее, независимая ветвь власти?









Показательно, что Лукашенко ничего не говорит о конкретике предполагаемых изменений конституции. Это может означать, что:





1) изменения будут косметические, какие — еще не придумал;





2) задумано что-то непопулярное типа введения поста вице-президента для возможности комфортно передать власть своему человеку;





3) в любом случае это будет долгая песня со сверхзадачей заболтать перемены, дождаться угасания протестов и взять ситуацию в стране в ежовые рукавицы.