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Класковский: Задумано что-то непопулярное типа введения поста вице-президента для возможности комфортно передать власть своему человеку

01.09.2020 08:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

"Это будет долгая песня со сверхзадачей заболтать перемены, дождаться угасания протестов".



Александр Лукашенко продолжает раскручивать тему новой конституции. Явно решено увести политическое бурление в тягомотное русло обсуждения даже еще не проекта, а благих пожеланий, пишет политический анадитик Александр Класковский.

В понедельник Лукашенко предложил председателю Верховного суда Валентину Сукало подключиться к работе уже над третьим вариантом Конституции Беларуси. Что имеется в виду под двумя предыдущими вариантами, не очень понятно.

При этом, судя по тону, никакого желания ломать выстроенную авторитарную систему у Лукашенко нет, да вот обстоятельства прижимают, какое-то новаторство надо имитировать: «Перемены, перемены… Правда, никто не говорит о том, какие кто хочет перемены. Но я хорошо знаю, кто этого хочет и какие они хотят перемены».

Вы будете долго смеяться, но было заявлено, совсем в духе старой кинокомедии, что самый независимый суд — в Беларуси. И тут же прозвучало, что ряд уголовных дел находятся на контроле у президента. Хотя при чем тут президент, по какому праву у него контролирующие функции, если суд, по идее, независимая ветвь власти?

 

Показательно, что Лукашенко ничего не говорит о конкретике предполагаемых изменений конституции. Это может означать, что:

1) изменения будут косметические, какие — еще не придумал;

2) задумано что-то непопулярное типа введения поста вице-президента для возможности комфортно передать власть своему человеку;

3) в любом случае это будет долгая песня со сверхзадачей заболтать перемены, дождаться угасания протестов и взять ситуацию в стране в ежовые рукавицы.
 
 
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