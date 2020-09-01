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Apple случайно разрешила вредоносной программе попасть в App Store
Источник материала: Onliner
Apple случайно
Shlayer представляет собой троян-загрузчик, добавляющий на пользовательские машины нежелательное рекламное ПО. Иногда Shlayer называют наиболее распространенным вредоносом для компьютеров Apple.
По словам известного эксперта в области информационной безопасности Патрика Уордла, до этого не было информации о сбоях в новой системе авторизации приложений Apple.
Apple получила уведомление о пробравшейся в магазин приложении малвари, после чего учетная запись разработчика и его ПО были заблокированы. Злоумышленники попытались вновь пробраться в каталог, однако Apple не позволила.
Apple iOS, экран 6.1" IPS (828x1792), Apple A13 Bionic, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 3046 мАч, 1 SIM
Apple iOS, экран 4.7" IPS (750x1334), Apple A13 Bionic, ОЗУ 3 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, 1 SIM
Apple iOS, экран 6.1" IPS (828x1792), Apple A12 Bionic, ОЗУ 3 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 2942 мАч, 1 SIM
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Apple случайно допустила в магазин приложений App Store известное и распространенное вредоносное ПО под названием Shlayer. Оно было замаскировано под обновление для Adobe Flash...
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