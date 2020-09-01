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Иванов: с позиции силы договариваться не получится
01.09.2020 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Текущая ситуация в Беларуси по-прежнему находится в топах мировых новостей. Многие эксперты сходится во мнении, что стране необходим общественно-политический консенсус
© Sputnik / Виктор Толочко
"Очевидно, что коллективный Запад пытается "гнуть" нас, как это было со странами Арабской дуги, с Грузией, Украиной и Молдовой. Везде одинаковый сценарий. Но в Венесуэле у них вышла осечка, как и в Гонконге. Сейчас все ресурсы брошены сюда, и Запад привычно действует с позиции силы. Так вот, с позиции силы договариваться не получиться", ― утверждает эксперт.
По мнению Иванова, сейчас нет иного пути, кроме выстраивания нового евразийского проекта, в центре которого должен быть человек. При этом от
Выборы президента Беларуси состоялись 9 августа. По данным ЦИК победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, за него проголосовали более 80% избирателей. Впрочем, часть избирателей сочла, что выборы были сфальсифицированы. С того момента в белорусской столице и ряде регионов продолжаются несанкционированные
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О поисках путей общественного согласия и развития Беларуси рассуждает известный общественный деятель, публицист Андрей Иванов.
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