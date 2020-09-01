Иванов: с позиции силы договариваться не получится

Источник материала: Sputnik Беларусь

Текущая ситуация в Беларуси по-прежнему находится в топах мировых новостей. Многие эксперты сходится во мнении, что стране необходим общественно-политический консенсус на основе сближения позиций представителей различных групп, где есть свои взгляды на развитие страны и свои лидеры мнений. Гость программы "Горизонт событий", известный публицист, общественный деятель, руководитель Международного проекта "Антименеджмент" Андрей Иванов предложил масштабный подход к разрешению накопившихся в белорусском обществе противоречий.

"Очевидно, что коллективный Запад пытается "гнуть" нас, как это было со странами Арабской дуги, с Грузией, Украиной и Молдовой. Везде одинаковый сценарий. Но в Венесуэле у них вышла осечка, как и в Гонконге. Сейчас все ресурсы брошены сюда, и Запад привычно действует с позиции силы. Так вот, с позиции силы договариваться не получиться", ― утверждает эксперт.

По мнению Иванова, сейчас нет иного пути, кроме выстраивания нового евразийского проекта, в центре которого должен быть человек. При этом от ближайшей встречи лидеров Беларуси и России собеседник ожидает реальных шагов по принятию Конституционного акта Союзного государства.

Выборы президента Беларуси состоялись 9 августа. По данным ЦИК победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, за него проголосовали более 80% избирателей. Впрочем, часть избирателей сочла, что выборы были сфальсифицированы. С того момента в белорусской столице и ряде регионов продолжаются несанкционированные акции протеста несогласных с результатами выборов.

Программу "Горизонт событий" с участием известного общественного деятеля Андрея Иванова смотрите на Sputnik Беларусь.

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