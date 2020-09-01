"Европейская правда" , об этом Юри Луйк сказал в интервью немецкому изданию Spiegel, отвечая на ремарку журналиста о том, что перед ЕС в отношениях с Россией стоит дилемма: против нее, с одной стороны, введены санции, с другой - она необходима как партнер. Как пишет, об этом Юри Луйк сказал в интервью немецкому изданию Spiegel, отвечая на ремарку журналиста о том, что перед ЕС в отношениях с Россией стоит дилемма: против нее, с одной стороны, введены санции, с другой - она необходима как партнер.





"Часто говорят о том, что нам нужна Россия, но это не означает, что Россия каким-то образом будет нам конструктивно помогать. Например, посмотрим на конфликты в Ливии и Сирии или аннексию Крыма: там Россия никоим образом не является частью решения, но всегда - частью проблемы ", - отметил Юри Луйк.





На вопрос о том, можно ли сказать это и о ситуации в Беларуси, Луйк напомнил о том, что президент России имеет большое влияние на Александра Лукашенко и уже заявлял, что готов предоставить ему российских силовиков.









Юри Луйк также выразил убеждение, что за отравлением российского оппозиционера Алексея Навального стоит Кремль.





"ЕС должен четко осудить действия российских властей и требовать независимого расследования. В последние годы мы видели подобные инциденты снова и снова, и все они происходят по одинаковой схеме", - отметил он, напомнив об отравлении Скрипалей в Англии и убийстве гражданина Грузии в берлинском парке в 2019 году.