ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

1 сентября в Беларуси: сколько первоклассников в стране и у кого проходят линейки

01.09.2020 10:15 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. С началом нового учебного года! Образовательный марафон начнут более миллиона учеников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

1 сентября в Беларуси: сколько первоклассников в стране и у кого проходят линейки

Первый раз в первый класс идут 114 тысяч малышей. Открываются 1 сентября сразу три новые школы – в Минске, Витебске и Копище Минского района. К старту учебные объекты готовились, во многих прошел ремонт.

1 сентября в Беларуси: сколько первоклассников в стране и у кого проходят линейки

Так, после масштабной реконструкции новоселье справит Литвиновичская средняя школа. Этого события в самом большом агрогородке Кормянского района ждали четыре года. На месте старой школы строители возвели новый современный объект.

1 сентября в Беларуси: сколько первоклассников в стране и у кого проходят линейки

Иван Игнатенко, директор Литвиновичской средней школы:
Сегодня огромный день. Большой это не те слова, которыми можно выразить всю радость и значимость данного события. Потому что четыре года (с 2016 года) школа была выведена из эксплуатации, само здание. И четыре года мы вынуждены были ездить в соседнюю деревню. Конечно же, для 130 учащихся это знаковое событие, не только для детей, но и для педагогов, а также для родителей и всех жителей нашей деревни.

1 сентября в Беларуси: сколько первоклассников в стране и у кого проходят линейки

Торжественные линейки преимущественно проходят сегодня для первых и выпускных классов. Все школы будут работать в обычном режиме, но с учетом рекомендаций эпидемиологов.

Люди в материале: Иван Игнатенко

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. С началом нового учебного года! Образовательный марафон начнут более миллиона учеников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первый...
 
Новости дня
Новости разные
 
Мининформ объяснил причины блокировки сайтов «Нашей нивы» и naviny.by
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика