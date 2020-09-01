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Мининформ объяснил причины блокировки сайтов «Нашей нивы» и naviny.by

01.09.2020 10:47 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Редакция «Нашей нивы» получила приказ Министерства информации за подписью министра Игоря Луцкого. В нем говорится о том, почему был заблокированы сайты nn.by и naviny.by .

Фото приказа опубликовано в Telegram-канале «Нашей нивы».

Вот статьи, опубликованные на nn.by и к которым имеет претензии Мининформ.

 «Убийство брестского демонстранта Геннадия Шутова: 10 вопросов, на которые нет ответов. Нашлось видео»

«Звук дубинок не забыть никогда». Задержанный минчанин снял жуткое видео в автозаке»

«Действия силовиков напоминают зверства фашистских оккупантов». Обращение руководителей общественных организаций и творческих союзов»

«Что, перемен захотел, сучара?». История минчанина, который просил омоновцев показать дорогу»

«Толпа людей в черном избивала таксиста во время протестов. Машину до сих пор не нашли»

«Как в кино про концлагерь». Четыре истории о том, как силовики избивали и издевались в Витебске»

«Силовик с известного фото: я спасал парня, который был под алкоголем и наркотиками. Парень: ни слова правды»

«Не имеет никакой юридической силы». О бумаге, подписываемой теми, кого отпускают силовики».

А на сайте naviny.by были тексты под такими заголовками, как «Обычный человек не может так бессмысленно и жестоко бить человека ни за что»; «У Тихановской украли голоса — Лукашенко не может считаться президентом»; «„Люди живут в страхе“. Известные IT-компании закрыли офисы в Минске»; ««Наказать власть рублем». К чему приведет забастовка шахтеров на «Беларуськалии»; ««Было ощущение Хатыни — каратели заперли». Как ОМОН блокировал Красный костел» и другие.
 

Как сообщает «Наша  нива», по мнению чиновников, эти статьи искусственно создают напряженность и противостояние между обществом и государством, снижают мотивацию к эффективному труду и экономической деятельности, распространяют неточную или заведомо искаженную информацию, которая может нанести ущерб национальным интересам, ослабляют патриотизм, готовность граждан отстаивать независимость.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Редакция «Нашей нивы» получила приказ Министерства информации за подписью министра Игоря Луцкого. В нем говорится о том, почему был заблокированы сайты nn.by и naviny.by...
 
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