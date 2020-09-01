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Вера Лапко вышла во второй круг US Open

01.09.2020 10:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Белоруска Вера Лапко (351-я в рейтинге ВTA) с победы стартовала на Открытом чемпионате США.

Вера Лапко вышла во второй круг US Open

В первом матче она в трех сетах переиграла швейцарку Викторию Голубич (123-я) — 1:6, 7:6(2), 6:2.

Наша соотечественница сделала 10 эйсов (у соперницы — 1), допустила две двойные ошибки (7).

Следующей соперницей Лапко станет Юлия Путинцева из Казахстана (35-я).

Ранее первый раунд успешно преодолела Александра Саснович.

 
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Белоруска Вера Лапко (351-я в рейтинге ВTA) с победы стартовала на Открытом чемпионате США.
 
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