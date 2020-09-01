|
Рынок смартфонов «возродится» к 2022 году, цены на мобильники будут падать — прогноз
Источник материала: Onliner
Согласно
Сейчас IDC указывает на сокращение рынка смартфонов в годовом исчислении на 9,5%, всего будет поставлено по итогам 2020 года 1,2 млрд аппаратов.
Указывая на снижение цены, эксперты приводят в пример Китай, где 43% от проданных 5G-смартфонов стоят меньше $400. Однако на мировом рынке показатель ASP достигнет показателя $495 к 2023 году. Именно это станет драйвером роста их популярности.
Android, экран 6.53" IPS (720x1600), Mediatek Helio G25, ОЗУ 2 ГБ, флэш-память 32 ГБ, карты памяти, камера 13 Мп, аккумулятор 5000 мАч, 2 SIM
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Согласно прогнозам IDC, глобальный рынок смартфонов восстановится после снижения, вызванного пандемией, лишь к 2022 году. В 2023 году, считают аналитики, половина всех...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)