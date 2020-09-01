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Рынок смартфонов «возродится» к 2022 году, цены на мобильники будут падать — прогноз

01.09.2020 10:27 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Согласно прогнозам IDC, глобальный рынок смартфонов восстановится после снижения, вызванного пандемией, лишь к 2022 году. В 2023 году, считают аналитики, половина всех мобильников будет поддерживать 5G, а цены (показатель ASP — средняя цена продажи) на смартфоны с поддержкой продолжат снижение. Кроме того, говорится в отчете IDC, доля 3G-смартфонов приблизится к нулю.

Рынок смартфонов «возродится» к 2022 году, цены на мобильники будут падать — прогноз

Сейчас IDC указывает на сокращение рынка смартфонов в годовом исчислении на 9,5%, всего будет поставлено по итогам 2020 года 1,2 млрд аппаратов.

Указывая на снижение цены, эксперты приводят в пример Китай, где 43% от проданных 5G-смартфонов стоят меньше $400. Однако на мировом рынке показатель ASP достигнет показателя $495 к 2023 году. Именно это станет драйвером роста их популярности.

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Согласно прогнозам IDC, глобальный рынок смартфонов восстановится после снижения, вызванного пандемией, лишь к 2022 году. В 2023 году, считают аналитики, половина всех...
 
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