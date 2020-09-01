В Могилевском районе огонь унес жизни трех человек

За минувшие дежурные сутки в Могилевском районе на пожарах погибли три человека.



Фото носит иллюстративный характер

Как сообщили в МЧС, первой жертвой огня стал 61-летний мужчина — его тело было обнаружено на пожаре рядом с дачей возле деревни Синюга.

Около часа ночи поступило сообщение о горении дома в деревне Городище. Здесь спасатели обнаружили тела 87- и 48-летних мужчин.

Всего с начала года на территории Беларуси произошло 4136 пожаров (за аналогичный период прошлого года — 4123), на которых погибли 403 человека (297).