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В Могилевском районе огонь унес жизни трех человек
Источник материала: Навiны
За минувшие дежурные сутки в Могилевском районе на пожарах погибли три человека.
Как сообщили в МЧС, первой жертвой огня стал 61-летний мужчина — его тело было обнаружено на пожаре рядом с дачей возле деревни Синюга.
Около часа ночи поступило сообщение о горении дома в деревне Городище. Здесь спасатели обнаружили тела 87- и 48-летних мужчин.
Всего с начала года на территории Беларуси произошло 4136 пожаров (за аналогичный период прошлого года — 4123), на которых погибли 403 человека (297).
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За минувшие дежурные сутки в Могилевском районе на пожарах погибли три человека.
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