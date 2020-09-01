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В Могилевском районе огонь унес жизни трех человек

01.09.2020 10:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

За минувшие дежурные сутки в Могилевском районе на пожарах погибли три человека.

В Могилевском районе огонь унес жизни трех человек
Фото носит иллюстративный характер

Как сообщили в МЧС, первой жертвой огня стал 61-летний мужчина — его тело было обнаружено на пожаре рядом с дачей возле деревни Синюга.

Около часа ночи поступило сообщение о горении дома в деревне Городище. Здесь спасатели обнаружили тела 87- и 48-летних мужчин.

Всего с начала года на территории Беларуси произошло 4136 пожаров (за аналогичный период прошлого года — 4123), на которых погибли 403 человека (297).

 
 
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За минувшие дежурные сутки в Могилевском районе на пожарах погибли три человека.
 
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