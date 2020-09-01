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Южнокорейская прокуратура предъявила обвинения главе Samsung по делу о слиянии корпораций

01.09.2020 10:35 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Прокуратура Южной Кореи предъявила обвинения фактическому руководителю группы компаний Samsung Group Ли Чжэ Ёну по делу о слиянии корпораций Cheil Industries и Samsung C&T в 2015 году, в результате которого он получил единоличный контроль над конгломератом.

Об этом сообщили во вторник представители следствия, передает ТАСС.

Согласно подписанному прокурором Ли Бок Хёном пресс-релизу, Ли Чжэ Ён и еще 10 высокопоставленных сотрудников корпорации обвиняются в манипуляциях с акциями, нарушении законов, регулирующих операции на фондовом рынке, нарушении правил проведения внешнего аудита, махинациях с бухгалтерией и злоупотреблении доверием.

"Прокуратура пришла к выводу, что по данному делу необходимо судебное решение, учитывая серьезность нарушений, наличие твердых доказательств, а также высокого общественного интереса", - говорится в сообщении.

Следствие подозревает топ-менеджеров Samsung в незаконной передаче права управления конгломератом Ли Чжэ Ёну от его отца и формального руководителя корпорации Ли Гон Хи.

Для этих целей, предполагают обвинители, в 2015 году Cheil Industries, держателем крупнейшего пакета акций которой был Ли Чжэ Ён, приобрела фактически являющуюся головной компанией Samsung Group корпорацию Samsung C&T. При этом стоимость акций Samsung C&T могла быть намеренно занижена, чтобы по итогам слияния распределение долей владения конгломератом оказалось в пользу наследника Samsung Ли Чжэ Ёна.

В начале мая под давлением общественности Ли Чжэ Ён выступил с обращением к южнокорейским гражданам, принеся извинения за череду скандалов, связанных с руководством компании, в том числе за притеснение деятельности профсоюзов, подозрения в коррупции и возможное неправомерное наследование должности. В связи с этим он заявил, что не станет передавать право управления конгломератом своим детям по наследству, как это фактически было в его случае.

 
 
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Прокуратура Южной Кореи предъявила обвинения фактическому руководителю группы компаний Samsung Group Ли Чжэ Ёну по делу о слиянии корпораций Cheil Industries и Samsung C&T в 2015 году,...
 
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