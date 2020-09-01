Завтра перекроют проезд по площади Богушевича в Минске

Источник материала: Onliner

В связи с производством работ на площади Богушевича 2 и 3 сентября 2020 года вносятся изменения в работу городского пассажирского транспорта, сообщили в «Минсктрансе». По данным Мингорисполкома, перекрытия коснутся улиц Цеткин и Немиги.

Ограничения закреплены в решении горисполкома: «В связи с ремонтными работами вводится запрещение движения транспортных средств по улице Клары Цеткин (на участке от улицы Карла Либкнехта до круговой транспортной развязки площади Богушевича), а также по улице Немиге (на участке от улицы Карла Либкнехта до проспекта Дзержинского, включая половину транспортной развязки со стороны здания концерна „Беллегпром“) — с 2:00 2 сентября до 5:00 4 сентября».





Также закроют движение по улице Клары Цеткин (от пл. Мясникова до круговой развязки пл. Богушевича) и по улице Немиге (от пр. Дзержинского до поворота на улицу Мясникова, включая половину кольцевой развязки со стороны музтеатра) — с 2:00 7 сентября до 5:00 9 сентября.



