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Завтра перекроют проезд по площади Богушевича в Минске

01.09.2020 10:27 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В связи с производством работ на площади Богушевича 2 и 3 сентября 2020 года вносятся изменения в работу городского пассажирского транспорта, сообщили в «Минсктрансе». По данным Мингорисполкома, перекрытия коснутся улиц Цеткин и Немиги.

Ограничения закреплены в решении горисполкома: «В связи с ремонтными работами вводится запрещение движения транспортных средств по улице Клары Цеткин (на участке от улицы Карла Либкнехта до круговой транспортной развязки площади Богушевича), а также по улице Немиге (на участке от улицы Карла Либкнехта до проспекта Дзержинского, включая половину транспортной развязки со стороны здания концерна „Беллегпром“) — с 2:00 2 сентября до 5:00 4 сентября».

Завтра перекроют проезд по площади Богушевича в Минске

Также закроют движение по улице Клары Цеткин (от пл. Мясникова до круговой развязки пл. Богушевича) и по улице Немиге (от пр. Дзержинского до поворота на улицу Мясникова, включая половину кольцевой развязки со стороны музтеатра) — с 2:00 7 сентября до 5:00 9 сентября.

Завтра перекроют проезд по площади Богушевича в Минске

 
 
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В связи с производством работ на площади Богушевича 2 и 3 сентября 2020 года вносятся изменения в работу городского пассажирского транспорта, сообщили в...
 
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