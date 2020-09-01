Туман, дожди и грозы: какой будет погода в Беларуси в ближайшие дни

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 сен – Sputnik. В ближайшие дни в Беларуси сохранится неустойчивая погода с грозами и дождями, об этом свидетельствует прогноз погоды Белгидрометцентра.

Так, 2 сентября республика окажется на периферии скандинавского антициклона, по западу скажется влияние фронтального раздела. Будет переменная облачность, местами (преимущественно по западной части страны) пройдут кратковременные дожди и прогремят грозы. Ночью и утром по юго-западу сгустится слабый туман. Ожидается восточной четверти умеренный ветер, в отдельных районах порывистый. В ночные часы минимальная температура воздуха составит +12..+19°С, днем - от +19°С по северо-западу Беларуси до +31°С по юго-востоку страны.

"В четверг, 3 сентября погодные условия Беларуси будет определять малоактивный атмосферный фронт, смещающийся с территории Польши", - рассказали синоптики.

Будет облачно с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Ночью и утром ожидается слабый туман. Будет дуть неустойчивый умеренный ветер, при грозах порывистый. Ночью температура воздуха будет держаться в районе +12..+19°С, в юго-западных районах - в районе +8..+11°С. В середине дня воздух прогреется до +19..+24°С, по юго-востоку страны - до +25..+29°С.

По данным погодного сервиса Gismeteo, с пятницы немного похолодает, при этом продолжатся кратковременные дожди. Температура ночью будет колебаться от +12°С до +14°С, днем столбик термометра может подниматься до +20..+22°С.

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