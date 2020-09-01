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Беларусь в сентябре планирует импортировать 1,6 млн. тонн нефти
Источник материала: АФН
Беларусь планирует в сентябре 2020 года импортировать 1,606 млн. тонн нефти из России. Основной объем будет поставлен в Беларусь по нефтепроводу «Дружба».
"Объем поставок нефти в сентябре запланирован в объеме 1,606 млн тонн, в том числе из России по "Дружбе" - 1,45 млн тонн", - сообщила пресс-служба концерна «Белнефтехим».
Еще 156 тыс. тонн нефти будут поставлены танкерами.
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Беларусь планирует в сентябре 2020 года импортировать 1,606 млн. тонн нефти из России. Основной объем будет поставлен в Беларусь по нефтепроводу «Дружба».
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