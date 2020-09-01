Павлу Северинцу предъявили обвинение по уголовной статье о массовых беспорядках и задержали еще на два месяца

Сопредседателю оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павлу Северинцу предъявили обвинение по уголовной статье и задержали еще на два месяца, сообщила жена политика Ольга Северинец на своей странице в «Фейсбуке».





Северинцу инкриминируют часть 2 статьи 293 УК – участие в массовых беспорядках.

«Паша передал всем нам: "Я восхищаюсь мужеством, мудростью и выносливостью белорусского народа. Благодарю Бога за правду и справедливость. Я верю, что Беларусь будет свободной"», — сообщила жена политика.

Северинец был задержан 7 июня около своего дома вскоре после того, как провел на площади перед столичным Комаровским рынком «народный пикет свободы и солидарности» рядом с пикетами по сбору подписей за выдвижение альтернативных Александру Лукашенко кандидатов в президенты.

21 августа Северинец должен был выйти на свободу после 75 суток административного ареста. Однако накануне его жене позвонили из Следственного комитета и сообщили: в отношении Павла Северинца возбуждено дело по статье 108 Уголовно-процессуального кодекса (задержание по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления).