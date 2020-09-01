ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Павлу Северинцу предъявили обвинение по уголовной статье о массовых беспорядках и задержали еще на два месяца

01.09.2020 10:29 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Сопредседателю оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павлу Северинцу предъявили обвинение по уголовной статье и задержали еще на два месяца, сообщила жена политика Ольга Северинец на своей странице в «Фейсбуке».

Павлу Северинцу предъявили обвинение по уголовной статье о массовых беспорядках и задержали еще на два месяца

Северинцу инкриминируют часть 2 статьи 293 УК – участие в массовых беспорядках.

«Паша передал всем нам: "Я восхищаюсь мужеством, мудростью и выносливостью белорусского народа. Благодарю Бога за правду и справедливость. Я верю, что Беларусь будет свободной"», — сообщила жена политика.

Северинец был задержан 7 июня около своего дома вскоре после того, как провел на площади перед столичным Комаровским рынком «народный пикет свободы и солидарности» рядом с пикетами по сбору подписей за выдвижение альтернативных Александру Лукашенко кандидатов в президенты.

21 августа Северинец должен был выйти на свободу после 75 суток административного ареста. Однако накануне его жене позвонили из Следственного комитета и сообщили: в отношении Павла Северинца возбуждено дело по статье 108 Уголовно-процессуального кодекса (задержание по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления).

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сопредседателю оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павлу Северинцу предъявили обвинение по уголовной статье и задержали еще на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Северинцу продлили срок содержания под стражей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика