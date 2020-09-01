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Внешний долг Беларуси cоставил почти 1880 долларов на каждого жителя

01.09.2020 10:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Минфине сообщили, что на 1 августа внешний государственный долг Беларуси составил 17,8 млрд долларов.



С учетом курсовых разниц с начала года он вырос на 0,6 млрд долларов (3,7%), пишет Myfin.

Государственный долг Беларуси на 1 августа составил 53,1 млрд рублей, то есть по сравнению с началом 2020 года увеличился на 8,3 млрд рублей, или на 18,6%.

Внутренний государственный долг на 1 августа составил 9,8 млрд рублей. С учетом разницы в курсах с начала года он увеличился на 1 млрд рублей, или на 11,8%.

В период с января по июль размещено внутренних валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 210 млн долларов США и 200 млн рублей. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 360,4 млн долларов и 161,2 млн рублей.

За семь месяцев внешний госдолг вырос менее чем на 4%.

В январе–июле привлекли внешние государственные займы на сумму, эквивалентную 1840 млн долларов.

Погашение внешнего государственного долга в январе–июле составило 1049,3 млн долларов.
 
 
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В Минфине сообщили, что на 1 августа внешний государственный долг Беларуси составил 17,8 млрд долларов.
 
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