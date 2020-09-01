Российские силовики в Беларуси закончат историю дружбы двух народов





Иллюстрация: Петр Саруханов / «Новая»









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– Сейчас наш долг как граждан России состоит в том, чтобы в максимально ясной форме донести до руководства страны: новая интервенция и вмешательство в дела суверенной Беларуси абсолютно неприемлемы и обернутся для нашей Родины катастрофой.





Первыми на угрозу со стороны Кремля отреагировали белорусы, сотни тысяч которых сегодня протестуют против диктатуры, несмотря на пытки. Когда на улицах Минска появляются каратели, историческая память дает ответ в виде партизанского движения.





Угроза вооруженной операции России на территории Беларуси превращает мирный протест против Лукашенко в национально-освободительную борьбу белорусского народа.





Если к 25% граждан России, проголосовавших против поправок в Конституцию 1 июля, добавить миллион белорусских партизан, с так называемой стабильностью можно будет попрощаться всем.





Ясно, что с прагматической точки зрения Кремлю надежнее было бы предоставить белорусам самим разбираться в собственных проблемах. Теперь нам придется принуждать Кремль быть прагматичным: ближайший шанс сделать это будет 13 сентября в ходе выборов в российских регионах.





Вмешательство в украинскую политику в 2014–2015 годах до последнего времени подавалось российской пропагандой как низовая инициатива жителей Крыма, с одной стороны, и участие добровольцев в войне с украинской армией — с другой.





Военная интервенция на территорию независимой Украины официально отрицается, и это не случайно. В случае ее признания Кремлю трудно будет разыгрывать роль жертвы, от которого без всякой причины вдруг отвернулось мировое сообщество.





Более того, открытая интервенция оправдывает потенциальные вмешательства во внутренние дела вашей страны со стороны третьих сил: эти уроки XX века еще не забыты.





Мантру пропаганды «Хотите, как в Украине, что ли»? можно теперь вернуть ее авторам.