Российские инвесторы намерены возродить марку Spyker

















Производство машин Spyker может начаться уже в следующем году. В планах голландцев запустить в серию суперкары C8 Preliator и B6 Venator. Также в производство пойдет гибридный кроссовер D8 Peking-to-Paris. Ожидается, что в состав силовой установки этой машины войдет восьмицилиндровый двигатель Koenigsegg.





Ожидается, что инвестиции помогут Spyker не только снова начать впускать автомобили, но и вернуться в автоспорт. В каких гонках планирует принять участие голландская компания пока неизвестно.





Марка Spyker известна с конца 19 века. Основатели бренда братья Спайкер занимались изготовлением конных экипажей, а с 1900 года начали выпускать автомобили. Дважды обанкротившись, компания просуществовала до 1926 года. Права на имя уже в наше время выкупил бизнесмен Виктор Мюллер, возродивший в 1999 году бренд Spyker. Однако в 2011 году компания снова стала банкротом. О реструктуризации Spyker объявил еще в 2015 году, однако серийное производство машин так и не началось.



