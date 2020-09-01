ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Российские инвесторы намерены возродить марку Spyker

01.09.2020 10:39 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Голландская компания Spyker планирует вновь возобновить производство спорткаров, сообщает Autonews.ru со ссылкой на британский Autocar. По данным издания, инвестировать средства в этот проект планируют российские бизнесмены Борис Ротенберг и Михаил Пессис. Впрочем, официального подтверждения этой информации пока нет.





Производство машин Spyker может начаться уже в следующем году. В планах голландцев запустить в серию суперкары C8 Preliator и B6 Venator. Также в производство пойдет гибридный кроссовер D8 Peking-to-Paris. Ожидается, что в состав силовой установки этой машины войдет восьмицилиндровый двигатель Koenigsegg.

Ожидается, что инвестиции помогут Spyker не только снова начать впускать автомобили, но и вернуться в автоспорт. В каких гонках планирует принять участие голландская компания пока неизвестно.

Марка Spyker известна с конца 19 века. Основатели бренда братья Спайкер занимались изготовлением конных экипажей, а с 1900 года начали выпускать автомобили. Дважды обанкротившись, компания просуществовала до 1926 года. Права на имя уже в наше время выкупил бизнесмен Виктор Мюллер, возродивший в 1999 году бренд Spyker. Однако в 2011 году компания снова стала банкротом. О реструктуризации Spyker объявил еще в 2015 году, однако серийное производство машин так и не началось.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Голландская компания Spyker планирует вновь возобновить производство спорткаров, сообщает Autonews.ru со ссылкой на британский Autocar. По данным издания, инвестировать...
 
Новости дня
Новости разные
 
Внешний долг Беларуси cоставил почти 1880 долларов на каждого жителя
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика