Петр Рудковский: В Беларуси очень явным способом подтолкнули католическое сообщество к протестам

31 августа сотрудники белорусской пограничной службы отказали во въезде в страну Митрополиту Минско-Могилёвскому архиепископу Тадеушу Кондрусевичу, председателю Конференции Католических Епископов в Беларуси.





Генеральный викарий Минско-Могилёвской архиепархии епископ Юрий Кособуцкий уточнил, что в понедельник 31 августа архиепископ Тадеуш Кондрусевич возвращался из заграничной служебной поездки. На пограничном переходе Кузница Белостоцкая – Брузги сотрудники пограничной службы Беларуси отказали руководителю белорусского католического епископата во въезде в страну без пояснения причины.





Отметим, что архиепископ Тадеуш Кондрусевич является гражданином Республики Беларусь. А белорусское законодательство не предусматривает оснований не впускать в страну своих граждан.





Thinktanks.by побеседовал с академическим директором BISS, философом и в прошлом католическим священником Петром Рудковским. Что стоит за таким решением официального Минска? Об этомпобеседовал с академическим директором BISS, философом и в прошлом католическим священником





— Как такое вообще стало возможным – гражданина Беларуси, главу Католической церкви не впустили в родную страну?





— Как и многое другое, это решение лежит за пределами права: скорее всего, по директиве Администрации президента или прямо по поручению Александра Лукашенко. Пограничный комитет, я убежден, не принимал такое решение самостоятельно.





Запрет на въезд главе Католической церкви в Беларусь не принесет никаких выгод правящему авторитарному режиму. Зато католическое сообщество, которое насчитывает в стране более миллиона человек, еще более негативно отнесется к правящей системе.





Во-вторых, Католическая церковь – это международное сообщество, которое объединяет миллиард верующих по всему миру (вряд ли все заметят это событие и насторожатся), но на международной арене данный прецедент очень плохо повлияет на имидж белорусских властей.





Кроме всего прочего, это углубит напряжение внутри правящих элит.





— Зачем официальный Минск пошел на такой беспрецедентный и шумный шаг?





— Границы креативности белорусской системы, видимо, исчерпаны, и остается прямолинейное реагирование на все то, что представляется как потенциальная угроза – очень сдержанные, очень умеренные высказывания митрополита Кондрусевича восприняты как серьезный вызов белорусской авторитарной системе. В ситуации, когда эта система шатается, выбор небольшой: либо попытаться каким-то образом договориться, переубедить, что не стоит восставать против режима, либ начать брутально противодействовать. Это реакция, а последствия для правящего режима будут плохими.





— Как вы считаете, Белорусская православная церковь выступит в защиту митрополита Тадеуша Кондрусевича?





— В открытую защиту на официальном уровне – нет. Но на неофициальном уровне, в неформальном или полуформальном формате, думаю, в определенных православных кругах также вызовет негативную реакцию. Я имею в виду белорусское православие.





— Говорят, Тадеуш Кондрусевич претендовал на роль потенциального посредника в мирных переговорах по выходу из политического кризиса.





— Кондрусевич действительно являлся потенциальным медиатором. Во внутригосударственных кругах такой вариант рассматривается и даже некоторые публично высказывались, что церкви могли бы выступить в качестве такого медиатора, не одна Католическая церковь, а вместе с Православной церковью. Возможно, у части окружения Лукашенко сработал рефлекс, что такого типа медиатор был бы слишком опасным. Подобные рассуждения могли бы стать хоть каким-то объяснением рациональности действий властей.





— Наблюдатели уже назвали решение белорусских властей выстрелом в ногу (которым уже по счету!): к прежним социально-политическим группам, которые протестуют против фальсификации выборов, активно присоединяться и католики. Власти своими руками расширяют социальную базу протестов?





— Если верить в конспирологию, то создается впечатление, что кто-то сознательно толкает власть к тому, чтобы расширять протестную базу.





Вначале протестовали националистически настроенные группы, затем протест распространился на экономическую группу, на технократов, поссорились с представителями науки и культуры, и врачами, и учительской средой, а теперь в Беларуси очень явным способом подтолкнули и католическое сообщество к протестам.





— Правящие элиты настолько не желают идти на диалог с обществом?





— Ощущается, что наложено некое табу на диалог. И с моих попыток установить некие контакты, чтобы подтолкнуть, пойти по пути реального диалога (с участием умеренных сил – и со стороны властей, и со стороны гражданского сообщества), но очевидно, что на диалог наложено табу: мол, он может еще больше углубить проблемную ситуацию для режима.





— Кажется, глубже уже некуда. В свое время вы тоже были католическим священником. Помните ли случаи, чтобы священникам – гражданам Беларуси отказывали въезжать в страну?





— Таких случаев не было. Правда, часто случалось, что в Беларусь не пускали иностранных граждан, да и то рядовых священников – такие инциденты происходили регулярно, особенно в отношении польских священников. Случались разного рода пропагандистские выступления в правительственной газете «Рэспубліка» (пасквили о католичестве).





Время от времени подобные эксцессы имели место. Но чтобы до такой степени, с таким нарушением законодательства и человеческой, политической логики – это беспрецедентно.