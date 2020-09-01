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Как минимум 17 человек погибли в результате наводнения в Индии
01.09.2020 11:28 — Разное |
Масштабное наводнение в Индии: в штате Одиша затопило несколько городов. Погибли как минимум 17 человек. Около двух тысяч пришлось эвакуировать и разместить во временных центрах помощи.
Причиной стихийного бедствия стали сезонные муссонные ливни. Они привели к переполнению местного водохранилища, из-за чего пришлось открыть шлюзы на плотине и сбросить воду. В результате некоторые населенные пункты оказались затопленными. Повреждено более 10 тысяч домов. От наводнения пострадали в общей сложности почти полтора миллиона человек.
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Масштабное наводнение в Индии: в штате Одиша затопило несколько городов. Погибли как минимум 17 человек. Около двух тысяч пришлось эвакуировать и разместить во...
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