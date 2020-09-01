Как минимум 17 человек погибли в результате наводнения в Индии

Источник материала:

Масштабное наводнение в Индии: в штате Одиша затопило несколько городов. Погибли как минимум 17 человек. Около двух тысяч пришлось эвакуировать и разместить во временных центрах помощи.

Причиной стихийного бедствия стали сезонные муссонные ливни. Они привели к переполнению местного водохранилища, из-за чего пришлось открыть шлюзы на плотине и сбросить воду. В результате некоторые населенные пункты оказались затопленными. Повреждено более 10 тысяч домов. От наводнения пострадали в общей сложности почти полтора миллиона человек.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram