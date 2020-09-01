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В США разбился разведывательный самолет ВМС
01.09.2020 11:28 — Разное |
У берегов штата Вирджиния разбился палубный самолет дальнего радиолокационного обнаружения ВМС США. Об этом
Самолет Е-2 Hawkeye совершал тренировочный полет. Два пилота и два члена экипажа благополучно спаслись с помощью парашютов.
Проводится расследование по установлению причин аварии.
Фото: CNN
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У берегов штата Вирджиния разбился палубный самолет дальнего радиолокационного обнаружения ВМС США. Об этом сообщает CNN. Самолет Е-2 Hawkeye совершал тренировочный...
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