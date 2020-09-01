С 1 сентября Беларусь повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

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С 1 сентября в Беларуси повышаются экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые ха пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Соответствующее решение содержится в постановлении Совмина от 27 августа 2020 года, размещенном на Национальном правовом интернет-портале.

Размер ставки экспортной пошлины на сырую нефть составит $47,5 за 1 тонну. Ранее он составлял $46,9.

При этом пошлина на прямогонный бензин была повышена с $25,7 до $26,1 за 1 тонну, на товарные бензины, легкие и средние дистилляты – с $14 до $14,2 за 1 тонну. Аналогичная пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

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