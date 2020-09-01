Павлу Северинцу предъявили обвинение в участии в массовых беспорядках

Источник материала: Ежедневник

Павлу Северинцу предъявили уголовное обвинение. Он будет оставаться под стражей еще два месяца.

Как сообщила жена политика Ольга Северинец в Facebook, Павлу Северинцу предъявили обвинение и задержали еще на 2 месяца. Статья 293 часть 2 - участие в массовых беспорядках.

Как сообщалось, Северинец был задержан 7 июня возле дома после возвращения с акции. На следующий день он был осужден на 15 суток ареста. Во время отбывания наказания у него было еще как минимум три административных судебных заседания, на которых ему добавляли каждый раз по 15 суток (всего он получил 60 суток в течение месяца). Также у Северинца остались не отбытыми 30 суток, полученные за участие в акциях против углубления интеграции с Россией, которые проходили в декабре прошлого года.