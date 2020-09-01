Чемпионат мира по танго в Буэнос-Айресе прошел в онлайн-формате (ВИДЕО)

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Чемпионат мира по танго в Буэнос-Айресе прошел в новом формате.

Соревнования – часть танцевального фестиваля. Обычно он проходит в столичных милонгах или в специальных залах. Но в этом году из-за пандемии использовали онлайн-платформу. Победители объявлены. В традиционном стиле первой стала бразильско-аргентинская пара Луиза, а в этапной категории победу одержала пара из Колумбии.

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