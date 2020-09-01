|
Чемпионат мира по танго в Буэнос-Айресе прошел в онлайн-формате (ВИДЕО)
01.09.2020 11:52 — Разное |
Чемпионат мира по танго в Буэнос-Айресе прошел в новом формате.
Соревнования – часть танцевального фестиваля. Обычно он проходит в столичных милонгах или в специальных залах. Но в этом году из-за пандемии использовали онлайн-платформу. Победители объявлены. В традиционном стиле первой стала бразильско-аргентинская пара Луиза, а в этапной категории победу одержала пара из Колумбии.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чемпионат мира по танго в Буэнос-Айресе прошел в новом формате. Соревнования – часть танцевального фестиваля. Обычно он проходит в столичных милонгах или в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)