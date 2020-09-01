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Жители Черногории отметили победу оппозиции на выборах - видео

01.09.2020 12:59 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

В воскресенье в Черногории прошли парламентские выборы. Согласно предварительным данным избиркома, оппозиция впервые за более чем 30 лет получила больше голосов, чем правящая Демократическая партия социалистов (ДПС) президента Мило Джукановича. В понедельник законность выборов и их итог признали наблюдавшие НПО, миссия ОБСЕ, посольства США и Великобритании.

Отметить победу оппозиционных партий вечером в понедельник собрались тысячи людей. Присутствовавшая молодежь зажигала фаеры, пела, размахивала флагами, но спонтанное собрание проходило мирно, в праздничной атмосфере. Среди присутствующих было много родителей с маленькими детьми и пожилых людей.

Центром стихийного празднования стала площадь перед православным храмом Воскресения Христова. На этом месте с декабря проводились крупнейшие в истории страны массовые протесты. Представители церкви вместе с тысячами собравшихся прочитали хором молебен.

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Теги: Минск
 
 
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Сигналящие машины, исторические флаги и скандирования: тысячи граждан Черногории отметили победу оппозиции на прошедших парламентских выборах. Смотрите на видео,...
 
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