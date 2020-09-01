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Жители Черногории отметили победу оппозиции на выборах - видео
01.09.2020 12:59 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
В воскресенье в Черногории
Отметить победу оппозиционных партий вечером в понедельник собрались тысячи людей. Присутствовавшая молодежь зажигала фаеры, пела, размахивала флагами, но спонтанное собрание проходило мирно, в праздничной атмосфере. Среди присутствующих было много родителей с маленькими детьми и пожилых людей.
Центром стихийного празднования стала площадь перед православным храмом Воскресения Христова. На этом месте с декабря проводились крупнейшие в истории страны массовые протесты. Представители церкви вместе с тысячами собравшихся прочитали хором молебен.
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Сигналящие машины, исторические флаги и скандирования: тысячи граждан Черногории отметили победу оппозиции на прошедших парламентских выборах. Смотрите на видео,...
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