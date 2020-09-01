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Страны Балатии прекращают покупку электроэнергии у Беларуси
Источник материала: Myfin
«Достигнутое соглашение содержит элементы, улучшающие рыночную позицию и перспективы наших производителей электроэнергии», – прокомментировал последствия соглашения для Эстонии министр экономики Таави Аас (Taavi Aas).
Для прекращения торговли электроэнергией с Беларусью будет использоваться система опознавания происхождения электроэнергии.
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Министерства, отвечающие за энергетику стран Балтии, достигли согласия о прекращении покупки электроэнергии у Беларуси после запуска Белорусской АЭС, сообщает...
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