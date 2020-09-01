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Французы обновили Peugeot 3008. Машина стала еще более стильной
Источник материала: Onliner
Кроссовер Peugeot 3008 — один из немногих «чисто европейских» автомобилей, продающихся на нашем рынке. Машина интересная, но стоит очень дорого — от 70 тысяч рублей. Сегодня французы показали обновленный 3008, и вряд ли он подешевеет.
Второе поколение Peugeot 3008 выпускается с 2016 года, и сейчас самое время освежить внешность модели. Сразу после дебюта «три тысячи восьмой» стал победителем конкурса «Европейский автомобиль года», и в ЕС его очень хорошо покупают — на некоторых рынках модель даже опережает немецкого конкурента Volkswagen Tiguan.
После рестайлинга Peugeot 3008 получил абсолютно другую головную оптику (LED) и интересную решетку радиатора без четких визуальных контуров. Ячейки словно растворяются в переднем бампере и наплывают на фары. Сзади изменения носят более формальный характер. В списке доступных цветов кузова появились следующие позиции: Celebes Blue и Vertigo Blue. В перечне опций имеется пакет Black Pack, окрашивающий некоторые элементы в черный цвет.
Интерьер сохранил прежнюю стилистику, которая пришлась по вкусу покупателям. Как и прежде, на 12,3-дюймовый экран приборной панели водитель смотрит поверх обода руля. Диагональ центрального экрана — 10 дюймов. Материалы отделки в салоне стали еще богаче. В опциях есть кожа Nappa разных цветов и алькантара. В Европе Peugeot 3008 будет продаваться с обновленными гибридными установками. Посмотрим, что доедет до нас.
белый, седан, дизель 1.6 л, механическая, передний привод
серебристый, хетчбэк, бензин 1.4 л, механическая, передний привод
серебристый, хетчбэк, бензин 1.6 л, автоматическая, передний привод
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Кроссовер Peugeot 3008 — один из немногих «чисто европейских» автомобилей, продающихся на нашем рынке. Машина интересная, но стоит очень дорого — от 70 тысяч рублей....
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