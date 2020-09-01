Французы обновили Peugeot 3008. Машина стала еще более стильной

Источник материала: Onliner

Кроссовер Peugeot 3008 — один из немногих «чисто европейских» автомобилей, продающихся на нашем рынке. Машина интересная, но стоит очень дорого — от 70 тысяч рублей. Сегодня французы показали обновленный 3008, и вряд ли он подешевеет.

Второе поколение Peugeot 3008 выпускается с 2016 года, и сейчас самое время освежить внешность модели. Сразу после дебюта «три тысячи восьмой» стал победителем конкурса «Европейский автомобиль года», и в ЕС его очень хорошо покупают — на некоторых рынках модель даже опережает немецкого конкурента Volkswagen Tiguan.





После рестайлинга Peugeot 3008 получил абсолютно другую головную оптику (LED) и интересную решетку радиатора без четких визуальных контуров. Ячейки словно растворяются в переднем бампере и наплывают на фары. Сзади изменения носят более формальный характер. В списке доступных цветов кузова появились следующие позиции: Celebes Blue и Vertigo Blue. В перечне опций имеется пакет Black Pack, окрашивающий некоторые элементы в черный цвет.





Интерьер сохранил прежнюю стилистику, которая пришлась по вкусу покупателям. Как и прежде, на 12,3-дюймовый экран приборной панели водитель смотрит поверх обода руля. Диагональ центрального экрана — 10 дюймов. Материалы отделки в салоне стали еще богаче. В опциях есть кожа Nappa разных цветов и алькантара. В Европе Peugeot 3008 будет продаваться с обновленными гибридными установками. Посмотрим, что доедет до нас.











