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Французы обновили Peugeot 3008. Машина стала еще более стильной

01.09.2020 12:29 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Кроссовер Peugeot 3008 — один из немногих «чисто европейских» автомобилей, продающихся на нашем рынке. Машина интересная, но стоит очень дорого — от 70 тысяч рублей. Сегодня французы показали обновленный 3008, и вряд ли он подешевеет.

Второе поколение Peugeot 3008 выпускается с 2016 года, и сейчас самое время освежить внешность модели. Сразу после дебюта «три тысячи восьмой» стал победителем конкурса «Европейский автомобиль года», и в ЕС его очень хорошо покупают — на некоторых рынках модель даже опережает немецкого конкурента Volkswagen Tiguan.

Французы обновили Peugeot 3008. Машина стала еще более стильной

После рестайлинга Peugeot 3008 получил абсолютно другую головную оптику (LED) и интересную решетку радиатора без четких визуальных контуров. Ячейки словно растворяются в переднем бампере и наплывают на фары. Сзади изменения носят более формальный характер. В списке доступных цветов кузова появились следующие позиции: Celebes Blue и Vertigo Blue. В перечне опций имеется пакет Black Pack, окрашивающий некоторые элементы в черный цвет.

Французы обновили Peugeot 3008. Машина стала еще более стильной

Интерьер сохранил прежнюю стилистику, которая пришлась по вкусу покупателям. Как и прежде, на 12,3-дюймовый экран приборной панели водитель смотрит поверх обода руля. Диагональ центрального экрана — 10 дюймов. Материалы отделки в салоне стали еще богаче. В опциях есть кожа Nappa разных цветов и алькантара. В Европе Peugeot 3008 будет продаваться с обновленными гибридными установками. Посмотрим, что доедет до нас.

Французы обновили Peugeot 3008. Машина стала еще более стильной
Французы обновили Peugeot 3008. Машина стала еще более стильной
Французы обновили Peugeot 3008. Машина стала еще более стильной
Peugeot 407 I, 2010 г.в., 240 771 км
белый, седан, дизель 1.6 л, механическая, передний привод
14 601 р.
5500$ / 4621€
Peugeot 207 I Рестайлинг, 2011 г.в., 163 500 км
серебристый, хетчбэк, бензин 1.4 л, механическая, передний привод
15 902 р.
5990$ / 5033€
Peugeot 307 I АКПП, 2002 г.в., 360 000 км
серебристый, хетчбэк, бензин 1.6 л, автоматическая, передний привод
9289 р.
3499$ / 2940€
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Кроссовер Peugeot 3008 — один из немногих «чисто европейских» автомобилей, продающихся на нашем рынке. Машина интересная, но стоит очень дорого — от 70 тысяч рублей....
 
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