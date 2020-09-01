Лукашенко: «жаркое» лето закончилось — пора направить энергию в созидательное русло

Посещая сегодня Барановичи, Александр Лукашенко поставил главную задачу педагогам.

Он пообещал, что все педагоги будут под защитой государства. От преподавателей Лукашенко ждет «большего участия в решении стратегических задач».

В первую очередь, по его словам, «нам в ближайшем будущем нужно обратить особое внимание на воспитательную роль образования, — это урок, который мы сегодня однозначно усвоили».

Лукашенко, как передает его пресс-служба, заявил, что необходимо сделать акцент на правовом воспитании молодежи: «Они должны знать закон, уметь анализировать, собирать факты, сравнивать и видеть то, что стоит за популистскими лозунгами».

Президент подчеркнул, что «жаркое» лето закончилось и «пора направить энергию в созидательное русло»: «Всем пора включаться в работу».