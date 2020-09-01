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28-летнюю минчанку, которая украла 8 велосипедов, задержали с поличным
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске задержали причастную к краже велосипедов минчанку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ей оказалась безработная 28-летняя девушка.
На протяжении месяца она заходила в подъезды жилых домов, смотрела, есть ли оставленный без присмотра транспорт. Похищала только тот, на котором не было замка. Украденные велосипеды сдавала в ломбард. В момент очередной кражи ее и задержали правоохранители. Как рассказала подозреваемая, таким образом она хотела подзаработать.
Роман Лашкевич, старший инспектор ОИОС ГУВД Мингорисполкома:
Общая сумма ущерба устанавливается. По предварительным данным, всего девушка успела похитить 8 велосипедов.
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Новости Беларуси. В Минске задержали причастную к краже велосипедов минчанку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ей оказалась безработная 28-летняя...
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