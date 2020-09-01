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День знаний наступил в «инстаграмах» родителей школьников
Источник материала: Onliner
Первого сентября, как по расписанию, в стране включили настоящую осень. По этому же расписанию сегодня волнительный день для многих ребят, которые первый раз идут в первый класс. И для всех их старших товарищей. Свежие костюмы, яркие цветы, слезы на глазах родителей и приятная рутина для учителей.
Родители в своих Instagram-аккаунтах предвкушают школьные заботы, желают коллегам по родительскому цеху сил и терпения.
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