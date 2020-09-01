ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

День знаний наступил в «инстаграмах» родителей школьников

01.09.2020 12:29 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Первого сентября, как по расписанию, в стране включили настоящую осень. По этому же расписанию сегодня волнительный день для многих ребят, которые первый раз идут в первый класс. И для всех их старших товарищей. Свежие костюмы, яркие цветы, слезы на глазах родителей и приятная рутина для учителей.

Родители в своих Instagram-аккаунтах предвкушают школьные заботы, желают коллегам по родительскому цеху сил и терпения.

Если вы хотите поделиться своим радостным настроением, присылайте фото с линеек или ссылки на Instagram в наш чат-бот в Telegram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первого сентября, как по расписанию, в стране включили настоящую осень. По этому же расписанию сегодня волнительный день для многих ребят, которые первый раз идут в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сергей Лавров: На менталитете западных политиков сказываются последствия колониальной системы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.08.2020
Mir24.TV Belarus
01.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика