День знаний наступил в «инстаграмах» родителей школьников

Источник материала: Onliner

Первого сентября, как по расписанию, в стране включили настоящую осень. По этому же расписанию сегодня волнительный день для многих ребят, которые первый раз идут в первый класс. И для всех их старших товарищей. Свежие костюмы, яркие цветы, слезы на глазах родителей и приятная рутина для учителей.

Родители в своих Instagram-аккаунтах предвкушают школьные заботы, желают коллегам по родительскому цеху сил и терпения.

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