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В День знаний ОМОН в Минске жестко винтит протестующих студентов

01.09.2020 12:41 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

В Минске 1 сентября на площади Победы ОМОН под камерами прессы устроил жестокую расправу над протестующими студентами вузов Беларуси.

Около 200 студентов БГУИР и БНТУ 1 сентября вышли на проспект Независимости и двигались в сторону площади Независимости, где в тот момент уже на протесты вышли студенты БГУ.

На площади Победы колонне студентов дорогу перегородил ОМОН.

Задержания начались и на площади Независимости.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске 1 сентября на площади Победы ОМОН под камерами прессы устроил жестокую расправу над протестующими студентами вузов Беларуси.
 
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