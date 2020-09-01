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В День знаний ОМОН в Минске жестко винтит протестующих студентов
Источник материала: АФН
В Минске 1 сентября на площади Победы ОМОН под камерами прессы устроил жестокую расправу над протестующими студентами вузов Беларуси.
Около 200 студентов БГУИР и БНТУ 1 сентября вышли на проспект Независимости и двигались в сторону площади Независимости, где в тот момент уже на протесты вышли студенты БГУ.
На площади Победы колонне студентов дорогу перегородил ОМОН.
Задержания начались и на площади Независимости.
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В Минске 1 сентября на площади Победы ОМОН под камерами прессы устроил жестокую расправу над протестующими студентами вузов Беларуси.
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