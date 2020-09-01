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Лавров назвал предложенную Лукашенко конституционную реформу путем для диалога в стране
01.09.2020 12:53 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Россия считает, что предложенная Александром Лукашенко конституционная реформа предоставит путь для диалога с гражданским обществом.
Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая перед студентами и преподавателями МГИМО, передает
Министр напомнил, что от Александра Лукашенко поступила инициатива о проведении конституционной реформы.
«По нашей общей оценке, это и есть та форма, в которой можно организовать диалог с гражданским обществом и которая должна позволить обсудить все те вопросы, которые волнуют ту или иную часть белорусских граждан», - сказал Лавров.
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Россия считает, что предложенная Александром Лукашенко конституционная реформа предоставит путь для диалога с гражданским обществом.
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