Лавров назвал предложенную Лукашенко конституционную реформу путем для диалога в стране

Источник материала: Ежедневник

Россия считает, что предложенная Александром Лукашенко конституционная реформа предоставит путь для диалога с гражданским обществом.

Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая перед студентами и преподавателями МГИМО, передает ТАСС .

Министр напомнил, что от Александра Лукашенко поступила инициатива о проведении конституционной реформы.

«По нашей общей оценке, это и есть та форма, в которой можно организовать диалог с гражданским обществом и которая должна позволить обсудить все те вопросы, которые волнуют ту или иную часть белорусских граждан», - сказал Лавров.