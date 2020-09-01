Миллион тонн зерна намолотили аграрии Могилёвской области

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Могилевской области собран миллион тонн зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Это уже четвертый регион в стране, который преодолел знаковый рубеж. Всего же в Беларуси с полей убрано 7 миллионов 737 тысяч тонн зерна. Кампания уже приближается к завершению. Хлеборобам осталось обработать около 5 % площадей.