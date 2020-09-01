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Миллион тонн зерна намолотили аграрии Могилёвской области
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Могилевской области собран миллион тонн зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это уже четвертый регион в стране, который преодолел знаковый рубеж. Всего же в Беларуси с полей убрано 7 миллионов 737 тысяч тонн зерна. Кампания уже приближается к завершению. Хлеборобам осталось обработать около 5 % площадей.
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Новости Беларуси. В Могилевской области собран миллион тонн зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это уже четвертый регион в стране, который...
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