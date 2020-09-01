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Переживший удар молнии футболист рассказал о последствиях

01.09.2020 12:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вратарь российского клуба «Знамени Труда» Иван Заборовский в видео YouTube-канала «Как карта ляжет» поделился воспоминаниями об эпизоде с ударом молнии.

Напомним, 5 июля Иван оказался в реанимации после того, как в него попала молния. Это произошло прямо на тренировке, момент удара попал на видео. Тогда первым на помощь подоспел тренер Антон Басов, сделавший непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. 

- Последнее, что помню: вышел из дома, отключился и проснулся в больнице. Поле я не помню, этот день у меня вообще пропал. Ощущения? Мне говорили, что я в карете скорой помощи орал от боли. Но я этого не чувствовал, у меня был шок. Три дня в коме лежал.

Тренер меня заводил. Я не дышал, у меня сердце остановилось. Он подбежал, сразу начал делать непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. Сейчас ухо контужено, одно ухо не слышит. У меня были сожжены волосы. Молния прошла по телу, по животу и через пятку вышла. У меня бутсы с двух сторон разошлись, — рассказал Заборовский.

 
 
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«Сейчас одно ухо не слышит, а волосы сожжены были».
 
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