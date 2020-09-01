На площади Победы микроавтобус без регистрационных знаков врезался в Audi

Источник материала: Tut.by

Микроавтобус врезался в Audi на площади Победы в Минске. Фото и видео последствий аварии появились в телеграм-канале NEXTA Live .





Происшествие случилось днем 1 сентября. Как видно на фото, Volkswagen без номеров врезался в попутную Audi. Кроме сотрудника ГАИ, на месте аварии присутствует милиционер в балаклаве. Судя по всему, он и находился за рулем микроавтобуса.

Причины и обстоятельства аварии выясняются.