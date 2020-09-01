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На площади Победы микроавтобус без регистрационных знаков врезался в Audi
Источник материала: Tut.by
Микроавтобус врезался в Audi на площади Победы в Минске. Фото и видео последствий аварии появились в телеграм-канале
Происшествие случилось днем 1 сентября. Как видно на фото, Volkswagen без номеров врезался в попутную Audi. Кроме сотрудника ГАИ, на месте аварии присутствует милиционер в балаклаве. Судя по всему, он и находился за рулем микроавтобуса.
Причины и обстоятельства аварии выясняются.
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Причины и обстоятельства аварии выясняются.
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