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В центре Минска студенты устроили шествие. ОМОН разогнал акцию - снова среди задержанных журналисты
Источник материала: Партизан
В Минске на акцию протеста против результатов президентских выборов вышли студенты. Колонна прошла по проспекту Независимости в сопровождении милиционеров, но в районе площади Победы силовики начали разгонять марш.
1 сентября студенты, не согласные с результатами президентских выборов в стране, вышли на забастовку. Учащиеся вышли на пикеты около своих университетов, также десятки молодых людей прошли шествием по проспекту Независимости к зданию министерства образования Беларуси, передает
Глава МИД Беларуси Владимир Макей приехал в Минский государственный лингвистический институт. Студенты выстроились у здания с плакатами и предложили Макею подписать петицию за честные выборы — он и ректор отказались,
На площади Победы милиция и ОМОН начали разгонять марш и задерживать студентов, точное число задержанных неизвестно. Но, как сообщает "
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В Минске на акцию протеста против результатов президентских выборов вышли студенты. Колонна прошла по проспекту Независимости в сопровождении милиционеров, но в...
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