В центре Минска студенты устроили шествие. ОМОН разогнал акцию - снова среди задержанных журналисты

Свабода. 1 сентября студенты, не согласные с результатами президентских выборов в стране, вышли на забастовку. Учащиеся вышли на пикеты около своих университетов, также десятки молодых людей прошли шествием по проспекту Независимости к зданию министерства образования Беларуси, передает













передает «Наша Нiва». Глава МИД Беларуси Владимир Макей приехал в Минский государственный лингвистический институт. Студенты выстроились у здания с плакатами и предложили Макею подписать петицию за честные выборы — он и ректор отказались,«Наша Нiва».





Tut.by сообщает о задержании девушки, которая собирала подписи под аналогичной петицией у Белорусского национального технического университета. Студенты этого вуза тоже участвовали в марше на проспекте Независимости и встали в «цепь солидарности» на улице Свердлова. сообщает о задержании девушки, которая собирала подписи под аналогичной петицией у Белорусского национального технического университета. Студенты этого вуза тоже участвовали в марше на проспекте Независимости и встали в «цепь солидарности» на улице Свердлова.



