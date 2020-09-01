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Лукашенко угрожает перекрыть западную границу Беларуси

01.09.2020 12:41 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Лукашенко пригрозил прибалтийским странам экономические санкции в ответ введенные против него самого и еще 29 чиновников запретные меры со стороны Латвии, Литвы и Эстонии.

Белорусский правитель заявил, что более матерые страны понимают, что с синеокой «не стоит задираться, ведь она может закрыть границы под Брестом и Гродно, и немецкие грузы не смогут так легко попасть на Восток».

Поэтому, заявил Лукашенко, более слабым странам Балтии была дана команда выступить против Беларуси.

"Им дали команду "фас", они и вякнули из-под забора. Я так это и оцениваю", - сказал он.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Лукашенко пригрозил прибалтийским странам экономические санкции в ответ введенные против него самого и еще 29 чиновников запретные меры со стороны Латвии, Литвы и...
 
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