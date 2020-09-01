Студенты Минска вышли на протесты, их стали задерживать силовики

Источник материала: Ежедневник

people.onliner.by

В День знаний студенты столицы вышли на улицы города, чтобы выразить протест насильственным действиям силовиков. Также они требуют честных выборов.

Первыми начали собираться студенты БГУИР, которые выдвинулись на проспект Независимости. Затем у главного корпуса БНТУ И МГЛУ на улице Захарова также собралась группа студентов.

Молодые люди несут в руках бело-красно-белые флаги и плакаты: «Свабоду палітвязням», «Жыцце чалавека – найвялікшая каштоўнасць» и скандируют «Мы студенты», «Мы не наркоманы» и «Мы гуляем», пишет onliner.by .

Как сообщает издание, задержания студентов начались в районе площади Победы. Молодые люди стали в сцепки, к ним подошла линейка омоновцев и предложила мирно расходиться. Студенты ответили: «Мы гуляем!».

Когда ряды сомкнулись, началась борьба с последующими задержаниями. Основная масса ребят двинулась в сторону МГЛУ, однако их догоняли силовики. Возле главного входа в парк Горького стоят два микроавтобуса, в которые уводят задержанных.

Тем временем колонна студентов БГУ вышла на проспект Независимости и прошла в сторону парка Горького.