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Студенты Минска вышли на протесты, их стали задерживать силовики
01.09.2020 13:43 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
people.onliner.by
В День знаний студенты столицы вышли на улицы города, чтобы выразить протест насильственным действиям силовиков. Также они требуют честных выборов.
Первыми начали собираться студенты БГУИР, которые выдвинулись на проспект Независимости. Затем у главного корпуса БНТУ И МГЛУ на улице Захарова также собралась группа студентов.
Молодые люди несут в руках бело-красно-белые флаги и плакаты: «Свабоду палітвязням», «Жыцце чалавека – найвялікшая каштоўнасць» и скандируют «Мы студенты», «Мы не наркоманы» и «Мы гуляем», пишет
Как сообщает издание, задержания студентов начались в районе площади Победы. Молодые люди стали в сцепки, к ним подошла линейка омоновцев и предложила мирно расходиться. Студенты ответили: «Мы гуляем!».
Когда ряды сомкнулись, началась борьба с последующими задержаниями. Основная масса ребят двинулась в сторону МГЛУ, однако их догоняли силовики. Возле главного входа в парк Горького стоят два микроавтобуса, в которые уводят задержанных.
Тем временем колонна студентов БГУ вышла на проспект Независимости и прошла в сторону парка Горького.
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В День знаний студенты столицы вышли на улицы города, чтобы выразить протест насильственным действиям силовиков. Также они требуют честных выборов.
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