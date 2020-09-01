Президент: Кондрусевич попал в список невъездных - общий у Беларуси и России

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 сен – Sputnik. Главу Римско-католической церкви (РКЦ) в республике Тадеуша Кондрусевича накануне не пустили в Беларусь, журналисты попросили президента Александра Лукашенко, который посещает во вторник Барановичи , прокомментировать эту ситуацию.

"Я не скажу, что у меня полная информация, она постоянно меняется. Мы сейчас внимательнейшим образом отслеживаем всех въезжающих-выезжающих", - сказал Лукашенко, слова которого приводит БелТА.

Президент рассказал, что глава католической церкви неожиданно выехал для консультаций в Варшаву и, получив определенные задачи, возвращался в Беларусь и попал в этот список невъездных, который общий у Беларуси и России.

"Не только он один, просто он - более известная фигура", - уточнил Александр Лукашенко, отметив, что появилась информация о возможности наличия у Тадеуша Кондрусевича не одного гражданства.

"Мы изучаем, я это не утверждаю. Хотим изучить вопрос. Если там все чисто и по закону, поступим по закону. Нам не важно, кто он - главный католик, главный православный или главный мусульманин. Должен жить по закону.

А если ты еще и в политику влез и потащил за собой верующих, католиков, которые прекрасные люди, тогда двойная ответственность", - отметил глава государства.

Общаясь с журналистами в Барановичах, глава государства подчеркнул, что костелы в стране работали и будут работать, а у каждого белоруса должна быть своя дорога к храму. Лукашенко добавил, что никакого наката ни на какую церковь в стране не допустит.

"Вы же посмотрите, мы костелы не закрыли, даже если они вели антилукашенковскую, антигосударственную пропаганду. Мы их не закрыли, наоборот, пытаемся поддержать, защитить. Вы это видели на площади. Правда, фейк устроили, что мы там в костел не пускали ", - продолжил Лукашенко, рассказав со ссылкой на представителей ОМОНа, что те защищали от толпы митингующих тех, кто молился в храме.

Президент выразил мнение: "Это все пройдет - вот эти хождения по улицам и заявления, что нас полмиллиона, миллион, мол, вот все, власть рухнет. Слушайте, если бы был миллион, мы бы с вами здесь не разговаривали".

Кондрусевич остается в Польше

Ранее в Римско-католической церкви Беларуси сообщили, что митрополита Минско-Могилевского Тадеуша Кондрусевича, который является гражданином республики, не пустили домой из зарубежной поездки без объяснения причин. Кондрусевич возвращался из Польши, где провел богослужения. Из-за этого иерарх был вынужден вернуться в Польшу.

Католики Беларуси намерены направить запросы в Госпогранкомитет для выяснения причин недопуска в страну главы Римско-католической церкви (РКЦ) в республике Тадеуша Кондрусевича, далее могут обратиться в администрацию президента, сообщил РИА Новости во вторник пресс-секретарь Конференции католических епископов Беларуси ксендз Юрий Санько.

"Ничего не определилось. Сейчас запросы делаем в Госпогранкомитет, митрополит от своего имени, по законодательству он как заинтересованное лицо может обращаться, его доверенное лицо. И мы от епархии будем обращаться в Госпогранкомитет, чтобы разъяснили нам, почему нашего владыку не пустили", - сказал Санько.

По его словам, в случае отсутствия разъяснения со стороны пограничников РКЦ в Беларуси обратится выше - в администрацию президента.

Как отметил Санько, митрополит Кондрусевич сейчас остается в Польше, он переживает из-за случившегося. "Ситуация не просто в Беларуси, в мировом масштабе - неординарная и беспрецедентная", - добавил собеседник агентства.

Между тем, в пресс-службе Государственного пограничного комитета Беларуси данную ситуацию по-прежнему не комментируют.

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